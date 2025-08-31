Iran và Armenia củng cố quan hệ chiến lược trước tình hình mới

Thế giới

Iran và Armenia nhất trí thúc đẩy thương mại, đầu tư và ký kết văn kiện hợp tác chiến lược, trong bối cảnh Tehran lo ngại các toan tính địa chính trị sau thỏa thuận hòa bình Armenia-Azerbaijan.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 30/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì cảnh giác trước mọi nỗ lực của nước ngoài nhằm phá vỡ mối quan hệ "hữu nghị và chiến lược" giữa hai nước.

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian đã đưa ra những phát biểu này trong cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh Armenia, ông Armen Grigoryan, tại Tehran.

Trong cuộc gặp, hai bên cũng đã thảo luận về quan hệ song phương. Tổng thống Pezeshkian bày tỏ sự hài lòng với kết quả chuyến thăm Armenia của ông hồi đầu tháng Tám vừa qua, đánh giá chuyến thăm là thành công và hiệu quả.

Ông cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa các quan chức cấp cao của hai nước đã diễn ra. Hai bên đã đạt được những thỏa thuận tích cực.

Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh rằng những giải thích và cam kết của các quan chức Armenia trong chuyến thăm trên đã giúp xoa dịu những lo ngại của Iran về những diễn biến gần đây ở khu vực Kavkaz, đặc biệt là liên quan đến sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài tại "khu vực nhạy cảm," sau thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa Armenia và Azerbaijan vào đầu tháng Tám.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và mở rộng đầu tư chung giữa các doanh nghiệp Iran và Armenia để thúc đẩy đáng kể các giao dịch song phương.

Về phần mình, Thư ký Hội đồng An ninh Armenia khẳng định quan hệ chiến lược giữa Armenia và Iran, thể hiện sự sẵn sàng của Yerevan trong việc ký kết một văn kiện hợp tác chiến lược toàn diện với Tehran.

Ông nhấn mạnh rằng đất nước ông sẵn sàng tăng cường các giao dịch kinh tế song phương lên mức cao hơn nhiều lần so với hiện tại.

Trước đó, hôm 8/8, dưới vai trò trung gian của Mỹ, Armenia và Azerbaijan đã ký thỏa thuận, nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và chấm dứt vĩnh viễn mọi hành động thù địch.

Thỏa thuận bao gồm việc thiết lập một hành lang quá cảnh - được đặt tên là "Con đường Trump cho Hòa bình và thịnh vượng quốc tế" (TRIPP) - đi qua Armenia để kết nối Azerbaijan với vùng đất tách biệt Nakhchivan của nước này.

Mỹ sẽ có quyền phát triển hành lang trung chuyển này, vốn nằm gần biên giới Armenia-Iran.

Tehran đã nhiều lần lên tiếng lo ngại về sự hiện diện của các chủ thể nước ngoài trong khu vực Nam Kavkaz và cảnh báo chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi địa chính trị hoặc biên giới lịch sử của khu vực./.

