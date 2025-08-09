Armenia và Azerbaijan nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao, chấm dứt thù địch

Ngày 8/8, Armenia và Azerbaijan đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và chấm dứt vĩnh viễn mọi hành động thù địch.

Điều này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sau cuộc hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại thủ đô Washington.

Hai nước cũng cam kết mở cửa quan hệ thương mại và tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Mỹ cũng ký thỏa thuận song phương với cả hai nước trên để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thương mại và công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI). Ông Trump cũng tuyên bố dỡ bỏ các hạn chế đối với hợp tác quốc phòng giữa Azerbaijan và Mỹ.

Phát biểu sau thỏa thuận lịch sử, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh hai nước sẽ bước sang trang mới sau xung đột và đổ máu, đồng thời mang lại một tương lai tươi sáng và an toàn cho thế hệ con cháu.

Về phần mình, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu rằng những tuyên bố hôm nay mang lại niềm tin và sự đảm bảo rằng hai nước đang mở ra một chương mới về hòa bình, thịnh vượng, an ninh và hợp tác kinh tế ở Nam Kavkaz.

Trước đó, có thông tin cho rằng thỏa thuận ba bên sẽ bao gồm sự độc quyền của Mỹ trong việc phát triển một hành lang vận chuyển chiến lược qua Nam Kavkaz, được mệnh danh là "Con đường Trump vì hòa bình và thịnh vượng quốc tế."

Hai nước này đã bất đồng quan điểm kể từ cuối những năm 1980, khi Nagorno-Karabakh, một khu vực miền núi của Azerbaijan, nơi có đa số người Armenia sinh sống, tách khỏi Azerbaijan với sự hậu thuẫn của Armenia.

Năm 2023, Azerbaijan giành lại toàn bộ quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh trong một cuộc tấn công quân sự, buộc gần như toàn bộ 100.000 người Armenia còn lại trong vùng lãnh thổ này phải chạy sang Armenia./.

Lãnh đạo Armenia, Mỹ và Azerbaijan họp ba bên tại Washington Cuộc họp ba bên này được dự kiến sẽ tập trung vào việc thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và hợp tác kinh tế tại khu vực Nam Kavkaz.