Nga và NATO hoan nghênh thỏa thuận hòa bình Armenia-Azerbaijan

Ngày 9/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đánh giá dự thảo thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan là "tích cực" và hy vọng sẽ đóng góp vào hòa bình ở khu vực Kavkaz giáp biên giới với Nga.

Bà Zakharova nhấn mạnh: "Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo các nước cộng hòa ở Nam Kavkaz, do phía Mỹ làm trung gian, xứng đáng được đánh giá tích cực. Chúng tôi hy vọng rằng bước đi này sẽ giúp thúc đẩy chương trình nghị sự hòa bình.”

Cùng ngày, người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Allison Hart cũng hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan, coi đây là một "bước tiến đáng kể."

Trên mạng xã hội X, ông Hart nêu rõ: "Chúng tôi hoan nghênh tiến triển hướng tới hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan... Đây là một bước tiến đáng kể."

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng hành lang trung chuyển chiến lược, đã được lên kế hoạch trong thỏa thuận, sẽ sớm được mở và có thể thúc đẩy xuất khẩu năng lượng và các nguồn tài nguyên khác qua Nam Kavkaz.

Trước đó, ngày 8/8, dưới vai trò trung gian của Mỹ, Armenia và Azerbaijan đã ký thỏa thuận, nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và chấm dứt vĩnh viễn mọi hành động thù địch.

Thỏa thuận bao gồm việc thiết lập một hành lang quá cảnh - được đặt tên là "Con đường Trump cho Hòa bình và thịnh vượng quốc tế" (TRIPP) - đi qua Armenia để kết nối Azerbaijan với vùng đất tách biệt Nakhchivan của nước này. Mỹ sẽ có quyền phát triển hành lang này.

Phát biểu tại Ai Cập, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết hành lang TRIPP có thể "nối liền châu Âu với châu Á thông qua Thổ Nhĩ Kỳ" và sẽ là "một sự phát triển rất có lợi."

Thỏa thuận hòa bình có thể biến đổi vùng Nam Kavkaz, một khu vực sản xuất năng lượng giáp với Nga, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, nơi có nhiều đường ống dẫn dầu và khí đốt chạy qua nhưng lại bị chia cắt bởi các đường biên giới đóng cửa - bao gồm cả giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia - và các cuộc xung đột sắc tộc lâu đời./.

EU hoan nghênh thỏa thuận hòa bình Armenia-Azerbaijan Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã hoan nghênh thỏa thuận do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột giữa Armenia và Azerbaijan.