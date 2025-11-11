Mỹ cho phép mở lại Đại sứ quán Syria tại Washington

Ngày 10/11, Mỹ thông báo cho phép Syria mở lại Đại sứ quán tại Washington sau hơn 10 năm đóng cửa, đồng thời xác nhận Syria trở thành thành viên thứ 90 của Liên minh toàn cầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc hội đàm lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Syria tới Washington kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Bộ trưởng Bộ Thông tin Syria Hamza al-Mustafa cho biết nước này đã ký “Tuyên bố hợp tác chính trị” với Liên minh toàn cầu chống IS, xác định Syria là “đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố và hỗ trợ ổn định khu vực.”

Bộ trưởng Hamza al-Mustafa nêu rõ: “Thỏa thuận này mang tính chính trị và không có thành phần quân sự nào tính đến thời điểm hiện tại.” Ông đồng thời xác nhận hai nhà lãnh đạo Syria và Mỹ đã có cuộc hội đàm "thẳng thắn và hướng tới tương lai, kéo dài hơn 1 giờ."

Phía Mỹ cũng nhấn mạnh việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Syria nhằm “tăng cường phối hợp chống khủng bố, an ninh và hợp tác kinh tế.”

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa đã thảo luận việc dỡ bỏ Đạo luật Caesar 2019, thu hút đầu tư của Mỹ vào quá trình tái thiết Syria và hợp nhất Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vào quân đội chính quy nhằm củng cố ổn định lâu dài.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Syria Asaad al-Shaibani đã tiến hành phiên làm việc tiếp theo để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho các thỏa thuận song phương vừa đạt được.

Ngay trong thời gian hội đàm, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn 180 ngày việc đình chỉ một phần Đạo luật Caesar, song việc hủy bỏ hoàn toàn vẫn cần Quốc hội phê chuẩn.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ ủng hộ khả năng hình thành thỏa thuận an ninh giữa Syria và Israel, coi đây là “bước tiến hướng tới hòa bình khu vực.” Ông cho biết Syria là “một phần quan trọng trong kế hoạch hòa bình Trung Đông rộng lớn hơn” mà Washington đang thúc đẩy, nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Trong thời gian ở Washington, Tổng thống al-Sharaa đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva để thảo luận hỗ trợ tài chính cho Syria sau 14 năm xung đột.

Ông cũng làm việc với giới chức Quốc hội Mỹ và cộng đồng doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư vào hạ tầng, năng lượng và công nghệ số./.

