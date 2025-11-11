Thế giới

Syria gia nhập liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu

Syria tuyên bố tham gia Liên minh Toàn cầu nhằm đánh bại ISIS, trở thành thành viên thứ 90 của liên minh và hợp tác với Mỹ để tiêu diệt tàn dư của IS cũng như ngăn chặn dòng chiến binh nước ngoài.

Lực lượng an ninh Syria tiến vào thành phố Sweida ở miền nam nước này. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 10/11, một quan chức Mỹ cho biết Syria đã gia nhập liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa có cuộc gặp mang tính lịch sử với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Quan chức Mỹ cho hay: “Trong chuyến thăm, Syria tuyên bố rằng nước này sẽ tham gia Liên minh Toàn cầu nhằm đánh bại ISIS,” qua đó trở thành thành viên thứ 90 của liên minh và “hợp tác với Mỹ để tiêu diệt tàn dư của IS cũng như ngăn chặn dòng chiến binh nước ngoài."

Quan chức này nói thêm rằng Mỹ cho phép Syria "tiếp tục hoạt động của Đại sứ quán tại Washington nhằm tăng cường hợp tác về chống khủng bố, an ninh và kinh tế."

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông mong chờ được gặp lại và tiếp tục thảo luận với người đồng cấp Syria, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng./.

