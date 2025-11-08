Tổng thống Syria được Mỹ, Anh dỡ bỏ lệnh trừng phạt trước chuyến công du lịch sử

Ngày 7/11, Mỹ và Anh đều có những động thái dỡ bỏ trừng phạt đối với các quan chức Syria trong bối cảnh Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa chuẩn bị có chuyến thăm Mỹ trong tuần tới.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã chính thức rút tên Tổng thống al-Sharaa ra khỏi danh sách khủng bố, chỉ vài ngày trước chuyến thăm lịch sử của ông tới Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nói rõ: “Bước đi này được thực hiện nhằm ghi nhận những tiến bộ mà Ban lãnh đạo Syria đã thể hiện kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.”

Cũng theo người phát ngôn, chính phủ của Tổng thống al-Sharaa hiện nay đang đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, bao gồm việc phối hợp tìm kiếm công dân Mỹ mất tích và loại bỏ hoàn toàn số vũ khí hóa học còn lại ở Syria.

Động thái trên của Mỹ đã được dự đoán trước trong bối cảnh gần đây hai bên đã tăng cường hợp tác và diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ dẫn đầu cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ông al-Sharaa.

Cùng ngày, Anh cũng tuyên bố dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Syria al-Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab. Trước đó, cả 2 người này đều chịu lệnh trừng phạt tài chính trong khuôn khổ các biện pháp chế tài chính nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và lực lượng al-Qaeda.

Trong một tuyên bố liên quan, người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này cũng sẽ có các biện pháp tuân thủ quyết định của Liên hợp quốc về việc dỡ bỏ trừng phạt Syria.

Trong khi đó, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) bày tỏ cam kết sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi hòa bình và toàn diện do người Syria lãnh đạo và làm chủ, để giúp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người dân ở quốc gia Trung Đông này./.

Mỹ rút tên Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa khỏi danh sách khủng bố Động thái rút tên Tổng thống Syria khỏi danh sách khủng bố diễn ra một ngày sau khi Mỹ dẫn đầu cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với ông.