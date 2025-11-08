Anh dỡ bỏ trừng phạt đối với Tổng thống và Bộ trưởng Nội vụ Syria

Ngày 7/11, Chính phủ Anh thông báo dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa ông al-Sharaa và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Anh từng áp đặt biện pháp trừng phạt đối với hai quan chức trên, với cáo buộc liên quan đến tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh phong tỏa tài sản, cấm đi lại và cấm vận vũ khí.

Ông Ahmad al-Sharaa nắm quyền Tổng thống lâm thời Syria vào tháng 1/2025, sau khi lực lượng do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Năm 2014, Liên hợp quốc cũng đã áp đặt một loạt trừng phạt đối với ông Ahmad al-Sharaa và các thành viên HTS, cáo buộc nhóm này có liên quan tới các tổ chức khủng bố quốc tế.

Tuy nhiên, ngày 6/11 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ các biện pháp hạn chế này, khẳng định hiện không còn bằng chứng cho thấy HTS duy trì mối liên hệ hoạt động với al-Qaeda./.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống Syria Việc chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa được cho là mang tính biểu tượng bởi các hạn chế này vẫn thường được tạm dừng mỗi khi ông ra nước ngoài.