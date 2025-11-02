Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp người đồng cấp Syria tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến hội đàm với Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tại Nhà Trắng ngày 10/11, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Syria tới Mỹ trong 25 năm qua.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)
Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)

AP đưa tin Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tiếp đón và hội đàm với người đồng cấp Syria Ahmad al-Sharaa, người cũng sẽ là tổng thống Syria đầu tiên thăm Nhà Trắng.

Một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên cho biết cuộc gặp được dự kiến vào ngày 10/11 tới.

Hồi tháng Năm, ông Trump và al-Sharaa - người từng có liên hệ mật thiết với tổ chức Hồi giáo cực đoan Al Qaeda và từng bị quân đội Mỹ giam giữ vài năm - đã gặp nhau lần đầu tiên tại Saudi Arabia.

Đó là cuộc gặp đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Syria sau 25 năm, kể từ cuộc gặp Bill Clinton-Hafez Assad tại Geneva năm 2000./.

