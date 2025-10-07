Thế giới

Trung Đông

Tổng thống Syria gây tranh cãi khi bãi bỏ lễ kỷ niệm Chiến tranh Yom Kippur

Tổng thống Ahmad al-Sharaa loại bỏ lễ Chiến tranh Yom Kippur cùng ba ngày lễ khác, khiến dư luận Arab – đặc biệt Ai Cập – chỉ trích mạnh mẽ và nghi ngại về động thái ngoại giao mới.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)
Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo trang Ynet Global, Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa đã bãi bỏ lễ kỷ niệm Chiến tranh Yom Kippur cùng với một số ngày lễ dưới thời cựu Tổng thống Bashar Al-Assad, đồng thời thêm vào những ngày kỷ niệm liên quan đến cuộc nổi dậy năm 2011.

Động thái này đã gây tranh cãi trên khắp thế giới Arab, đặc biệt là ở Ai Cập.

Trong khi Ai Cập tổ chức “Ngày Chiến thắng 6/10” hàng năm để kỷ niệm chiến thắng của liên minh Arab trước Israel mà họ coi là quan trọng trong cuộc chiến Yom Kippur năm 1973, thì truyền thông Arab lại đang tập trung vào sắc lệnh mới được Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa vừa ban hành.

Sắc lệnh này quy định các ngày lễ chính thức và ngày nghỉ hàng năm của Syria, đồng thời bãi bỏ 4 ngày lễ từng được công nhận dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad.

Những ngày lễ bị xóa bỏ bao gồm: “Ngày Cách mạng 8/3;” “Ngày Nhà giáo,” “Ngày Liệt sỹ” (tiếng Arab là al-Shuhada) và lễ kỷ niệm Chiến tranh Yom Kippur.

Sắc lệnh nêu trên vấp phải chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội Arab, chủ yếu đến từ những người phản đối chính phủ mới của Syria.

Nhiều ý kiến cho rằng ông al-Sharaa đưa ra quyết định trên “vì ngày 6/10 khiến Israel khó chịu,” ám chỉ các thông tin gần đây về cuộc đàm phán giữa Syria và Israel liên quan đến thỏa thuận an ninh tiềm năng./.

