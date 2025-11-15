Thế giới

Trung Đông

Syria mở lại Đại sứ quán tại thủ đô của Anh sau 14 năm đóng cửa

Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani đã chủ trì lễ khai trương Đại sứ quán Syria tại trung tâm London vào ngày 13/11, thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ “đánh dấu việc nối lại hoạt động sau 14 năm đóng cửa."

Thanh Phương
Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani vẫy tay với đám đông từ ban công Đại sứ quán nước này ở trung tâm thủ đô London, Anh, ngày 13/11. (Nguồn: X)
Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani vẫy tay với đám đông từ ban công Đại sứ quán nước này ở trung tâm thủ đô London, Anh, ngày 13/11. (Nguồn: X)

Syria đã chính thức mở lại Đại sứ quán tại London (Anh) sau 14 năm đóng cửa. Đây là bước đi mới nhất của chính quyền Damascus nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao trên toàn cầu kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ năm ngoái.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Syria, Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani đã chủ trì lễ khai trương Đại sứ quán Syria tại trung tâm London vào ngày 13/11, thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ để “đánh dấu việc nối lại hoạt động (của cơ quan ngoại giao này) sau 14 năm đóng cửa."

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Đặc phái viên của Anh về Syria, bà Ann Snow, đánh giá đây là “khoảnh khắc mang tính lịch sử."

Theo Bộ Ngoại giao Syria, trong chuyến thăm London, Ngoại trưởng Shaibani đã gặp người đồng cấp Anh Yvette Cooper để trao đổi về “triển vọng phát triển quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng."

Trước đó, hôm 10/11, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa cũng đã có cuộc hội đàm được cho là mang tính lịch sử.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Syria tới Washington kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946.

Sau hội đàm, phía Mỹ thông báo cho phép Syria mở lại Đại sứ quán tại Washington sau hơn 10 năm đóng cửa, đồng thời xác nhận Syria trở thành thành viên thứ 90 của Liên minh toàn cầu chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bashar al-Assad #Tổng thống Syria #Đại sứ quán Syria #Bộ Ngoại giao Syria Anh Syria
Theo dõi VietnamPlus

Tình hình Syria

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.