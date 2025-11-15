Syria mở lại Đại sứ quán tại thủ đô của Anh sau 14 năm đóng cửa

Syria đã chính thức mở lại Đại sứ quán tại London (Anh) sau 14 năm đóng cửa. Đây là bước đi mới nhất của chính quyền Damascus nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao trên toàn cầu kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ năm ngoái.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Syria, Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani đã chủ trì lễ khai trương Đại sứ quán Syria tại trung tâm London vào ngày 13/11, thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ để “đánh dấu việc nối lại hoạt động (của cơ quan ngoại giao này) sau 14 năm đóng cửa."

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Đặc phái viên của Anh về Syria, bà Ann Snow, đánh giá đây là “khoảnh khắc mang tính lịch sử."

Theo Bộ Ngoại giao Syria, trong chuyến thăm London, Ngoại trưởng Shaibani đã gặp người đồng cấp Anh Yvette Cooper để trao đổi về “triển vọng phát triển quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng."

Trước đó, hôm 10/11, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa cũng đã có cuộc hội đàm được cho là mang tính lịch sử.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Syria tới Washington kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946.

Sau hội đàm, phía Mỹ thông báo cho phép Syria mở lại Đại sứ quán tại Washington sau hơn 10 năm đóng cửa, đồng thời xác nhận Syria trở thành thành viên thứ 90 của Liên minh toàn cầu chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng./.

Mỹ cho phép mở lại Đại sứ quán Syria tại Washington Mỹ cho phép Syria mở lại Đại sứ quán tại Washington, mở ra cơ hội hợp tác chống khủng bố, thúc đẩy quan hệ ngoại giao và phát triển kinh tế khu vực.