Syria công bố kết quả chính thức bầu cử Quốc hội

Ngày 6/10, chính quyền chuyển tiếp Syria đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ hồi tháng 12 năm ngoái.

Cơ quan lập pháp này sẽ có nhiệm kỳ 30 tháng và có thể được gia hạn.

Ông Mohammad Taha al-Ahmad, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc hội Syria, cho biết 119 ứng cử viên đã trúng cử thông qua bỏ phiếu song không nêu số phiếu cụ thể của từng người.

Theo quy định tạm thời, 2/3 số ghế trong Quốc hội Syria sẽ được lựa chọn thông qua bầu cử và số còn lại sẽ do Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa chỉ định nhằm bảo đảm tính đại diện công bằng cho các khu vực và nhóm xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trong khi đó, người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Quốc hội Syria Nawar Najmeh khẳng định quá trình bầu cử đã diễn ra minh bạch đồng thời khẳng định đây là kết quả cuối cùng và không thể khiếu nại.

Quan chức này cũng cho biết Quốc hội mới tại Syria sẽ đóng vai trò là “diễn đàn chính thức cho đối thoại dân tộc” cũng như hỗ trợ và giám sát hoạt động của chính phủ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Do vấn đề di dời, thiếu giấy tờ và những thách thức về hậu cần, cuộc bầu cử vừa qua không áp dụng hình thức bỏ phiếu công khai trực tiếp mà thay vào đó được bầu chọn bởi các ủy ban địa phương do ủy ban bầu cử bổ nhiệm.

Khoảng 6.000 người đã tham gia vào quá trình bầu cử ngày 5/10 tại 49 khu vực bầu cử. Hơn 1.500 ứng cử viên - trong đó 14% là phụ nữ - đã tranh cử. Do điều kiện an ninh không đảm bảo, cuộc bầu cử cũng không được tổ chức tại các tỉnh Raqqa, Hasakah và Sweida.

Theo Hiến pháp tạm thời được công bố vào tháng Ba, Quốc hội mới sẽ thực hiện các chức năng lập pháp cho đến khi hiến pháp chính thức được thông qua và các cuộc bầu cử mới được tổ chức./.

