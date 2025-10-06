Người dân Syria bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên thời hậu Bashar

Ngày 5/10, Syria đã tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12 năm ngoái.

Đây được xem là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong 60 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, quá trình bầu cử đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khi chính phủ chuyển tiếp của Syria chưa kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ, gây khó khăn cho việc tổ chức bầu cử tại nhiều khu vực.

Cuộc bầu cử lần này chỉ được tổ chức tại 50 trong tổng số 60 khu vực bầu cử trên cả nước, do an ninh không đảm bảo.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng gần Aleppo giữa lực lượng chính phủ chuyển tiếp và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn./. /.