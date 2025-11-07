Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống Syria

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 6/11 đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, trước thềm chuyến thăm Nhà Trắng của ông vào tuần tới.

Văn kiện được 14 nước thành viên ủng hộ nêu rõ: “Nghị quyết quyết định đưa Ahmed al-Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Anas Hasan Khattab ra khỏi Danh sách trừng phạt ISIS và Al-Qaeda.”

Trung Quốc bỏ phiếu trắng với nghị quyết này.

Việc chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ông Sharaa được cho là mang tính biểu tượng, bởi các hạn chế này vẫn thường được tạm dừng mỗi khi ông ra nước ngoài trên cương vị nguyên thủ. Việc phong tỏa tài sản và cấm vận vũ khí cũng sẽ được gỡ bỏ.

Động thái trên được Syria hoan nghênh, khi Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani viết trên mạng X: “Syria bày tỏ lòng biết ơn tới Mỹ và các quốc gia thân thiện vì đã ủng hộ đất nước và nhân dân Syria."

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp ông Sharaa tại Washington ngày 10/11, sau khi cho biết nhà lãnh đạo này “đã đạt tiến triển tích cực” trong việc thiết lập hòa bình tại Syria.

Đây sẽ là chuyến thăm Washington đầu tiên của ông Sharaa, nhưng là lần thứ hai ông tới Mỹ sau bài phát biểu lịch sử tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York hồi tháng 9 - lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một tổng thống Syria phát biểu tại diễn đàn này.

Thông thường, các quyết định dỡ bỏ trừng phạt được Ủy ban trừng phạt của HĐBA thông qua trong các phiên họp kín và phải có sự đồng thuận tuyệt đối, trong khi một cuộc bỏ phiếu toàn thể như lần này chỉ cần đa số phiếu thuận.

Phát biểu sau khi bỏ phiếu trắng, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Công cho biết Bắc Kinh “có những quan ngại hợp lý về vấn đề chống khủng bố, đặc biệt là liên quan tới các phần tử khủng bố nước ngoài tại Syria, và đã đề xuất nhiều sửa đổi... Tuy nhiên, Washington đã không hoàn toàn lắng nghe ý kiến của tất cả các thành viên”./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp người đồng cấp Syria tại Nhà Trắng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến hội đàm với Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tại Nhà Trắng ngày 10/11, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Syria tới Mỹ trong 25 năm qua.