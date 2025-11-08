Mỹ rút tên Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa khỏi danh sách khủng bố

Thế giới

Động thái rút tên Tổng thống Syria khỏi danh sách khủng bố diễn ra một ngày sau khi Mỹ dẫn đầu cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với ông.

Ông Ahmed al-Sharaa. (Nguồn: AA)
Theo AFP, Mỹ ngày 7/11 đã chính thức rút tên Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa khỏi danh sách khủng bố, chỉ vài ngày trước chuyến thăm lịch sử của ông tới Washington.

Động thái do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố được cho là đã được dự đoán trước, trong bối cảnh ông Sharaa đang hợp tác với Washington, và diễn ra một ngày sau khi Mỹ dẫn đầu cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với ông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết: “Những hành động này được thực hiện nhằm ghi nhận những tiến bộ mà ban lãnh đạo Syria đã thể hiện kể từ khi Bashar al-Assad rời chức sau hơn 50 năm đàn áp dưới chế độ Assad.”

Ông Pigott nói thêm rằng chính phủ của ông Sharaa đang đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, bao gồm việc phối hợp tìm kiếm công dân Mỹ mất tích và loại bỏ hoàn toàn số vũ khí hóa học còn lại của Syria./.

