Dự án lắp đặt thiết bị dò neutrino thế hệ mới ở Nhật Bản gặp sự cố

Ảnh minh họa. (Nguồn Xinhua)

Cảnh sát Nhật Bản ngày 31/3 cho biết đã xảy ra một vụ tai nạn tại công trường xây dựng thiết bị dò neutrino thế hệ mới ở tỉnh Gifu, miền Trung nước này, khiến 5 công nhân bị thương. Trong số này có 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khi nhóm công nhân bơm khí vào đường ống để tạo áp lực kiểm tra rò rỉ trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Sau khi được bơm khí, đường ống bất ngờ nổ tung, tạo áp lực mạnh hất văng các công nhân.

Vụ việc xảy ra tại đường hầm thuộc cơ sở Hyper-Kamiokande ở thành phố Hida vào khoảng 10h15' sáng. Đây là dự án chung giữa Đại học Tokyo và Tổ chức Nghiên cứu Máy gia tốc Năng lượng cao nhằm lắp đặt thiết bị dò neutrino thế hệ mới dưới lòng đất để giải mã những bí ẩn của các hạt nguyên tử cực nhỏ.

Theo dự kiến ban đầu, nếu được lắp đặt và thử nghiệm thuận lợi, thiết bị này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028 nhằm làm sáng tỏ tiến trình hình thành vật chất trong vũ trụ, cũng như kiểm chứng các lý thuyết nền tảng của vật lý hạt cơ bản thông qua quan sát neutrino và xác định dấu hiệu phân rã proton./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hỏa hoạn tại nhà máy xử lý chất thải ở Hà Lan

Các chất nguy hiểm lưu trữ tại nhà máy có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn, tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận chính xác đó là các chất hay vật liệu gì; hiện chưa có báo cáo về thương vong.