Tây Ban Nha: Hôn tay không đồng thuận bị coi là xâm hại tình dục

Ngày 30/3, Tòa án tối cao Tây Ban Nha ra phán quyết về việc hôn tay một người khi chưa được cho phép cấu thành tội xâm hại tình dục, thay vì chỉ coi là hành vi quấy rối nơi công cộng.



Phán quyết này giữ nguyên bản án đối với một người đàn ông đã hôn tay một phụ nữ khi chưa được cô cho phép rồi sau đó mời người phụ nữ này đi cùng và đề nghị trả tiền.

Sự việc xảy ra vào năm 2023 tại một trạm xe buýt ở Alcobendas, vùng ngoại ô thủ đô Madrid.



Luật sư của bị cáo đề nghị chuyển đổi tội danh của thân chủ sang hành vi quấy rối nơi công cộng nhưng tòa án nhận định rằng bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào mang tính chất tình dục đều vượt ngoài phạm trù này.

Theo bản án ngày 5/3, bị cáo đã có hành động tiếp xúc mang tính chất và sắc thái tình dục, đồng thời xâm phạm nạn nhân khi biến cô thành đối tượng. Tòa yêu cầu bị cáo nộp khoản tiền phạt hơn 1.500 euro.



Tây Ban Nha là một trong những quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống bạo lực giới và đã siết chặt luật về cưỡng hiếp vào năm 2022 với yêu cầu phải có đồng thuận rõ ràng trong mọi hành vi tình dục.

Đáng chú ý, năm 2025, một tòa án ở nước này đã kết án cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales về tội xâm hại tình dục liên quan đến hành vi hôn môi nữ tiền đạo Jenni Hermoso khi chưa có sự đồng thuận của cô trong thời gian diễn ra Giải vô địch Bóng đá Thế giới (World Cup) nữ năm 2023 tại Sydney (Australia). Ông Luis Rubiales chịu mức phạt 10.800 euro cho hành vi này./.

Hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bị xử phạt thế nào theo quy định mới? Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính sẽ chính thức có hiệu lực, liên quan đến hành vi xâm hại, quấy rối tình dục và gây rối nơi công cộng.