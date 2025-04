Thông tin mới nhất về vụ nhiều chú tiểu bị xâm hại tình dục ở Đà Lạt

Ngày 11/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí quý 1 và tháng 4/2025, trong đó có thông tin chính thức vụ “khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xâm hại tình dục nhiều chú tiểu ở Đà Lạt."

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định cơ sở tôn giáo tự phát có tên là “Chùa Thập Thiện” ở đường Kim Đồng, phường 6, thành phố Đà Lạt không phải là cơ sở tôn giáo (chùa) hợp pháp do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Vụ việc trên có 4 bị hại dưới 16 tuổi, còn 3 bị hại khác đã trên 16 tuổi.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở đã cử cán bộ theo sát các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin quá trình xử lý.

Cơ sở tôn giáo tự phát “Chùa Thập Thiện” trước đây đã nhiều lần được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng xin phép đăng ký hoạt động tôn giáo.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương và ngành chức năng xem xét, thấy địa điểm trên không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương vì tại địa bàn đã có một ngôi chùa khác nên “Chùa Thập Thiện” hiện chỉ là cơ sở tu tại gia.

Ông Nguyễn Đắt Vũ là công dân nên có quyền công dân cư trú và tu tập tại nhà riêng theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết thêm hiện đang có tình trạng “vênh” thông tin. Cụ thể Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Đắt Vũ theo lý lịch nhân thân nhưng Thông báo số 421/HĐTS-VP2, ngày 1/11/2024 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại thông báo yêu cầu Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thu hồi Chứng điệp Thọ giới Tỳ kheo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho đương sự Nguyễn Đắc Vũ (chứ không phải Nguyễn Đắt Vũ)...

Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin vụ việc trên đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho các cơ quan báo chí.

Trước đó, ngày 7/4, phóng viên TTXVN đưa tin về vụ “khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xâm hại tình dục nhiều chú tiểu ở Đà Lạt.”

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đắt Vũ (sinh năm 1987, pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh, thường trú tại phường 8, thành phố Đà Lạt). Đối tượng trên bị khởi tố để điều tra về hành vi xâm hại tình dục nhiều chú tiểu tại cơ sở tôn giáo tự phát có tên là “Chùa Thập Thiện” ở đường Kim Đồng, Phường 6, thành phố Đà Lạt theo tố cáo của gia đình những người bị xâm hại.

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về tội phạm do Công an phường 6, thành phố Đà Lạt cung cấp với nội dung: ông Nguyễn Đắt Vũ là tu sỹ tại Thiền viện V. H (phường 8, thành phố Đà Lạt) có hành vi xâm hại tình dục nhiều người dưới 16 tuổi.

Năm 2018, Nguyễn Đắt Vũ được Trụ trì Thiền viện V.H giao đến cơ sở tại địa chỉ 29/36, đường Kim Đồng, phường 6, thành phố Đà Lạt để trông coi, chăm sóc các chú tiểu được gia đình gửi đến để tu tập và đi học.

Từ tháng 8/2023, Nguyễn Đắt Vũ đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục các chú tiểu tại đây./.

