An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng đánh đập, xâm hại bé gái 14 tuổi

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Thanh Tuấn (sinh năm 2000, trú ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 16/8, anh N.V.M (sinh năm 1990, trú ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân) đến Công an xã Phú Tân trình báo về việc con gái anh tên N.H.N.K.B (sinh năm 2011) đi cùng bạn là Đ.M.Đ (sinh năm 2013) mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.

Công an xã Phú Tân triển khai lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an và người dân phát hiện B và Đ bị trói hai tay, hai chân tại ruộng khoai, thuộc khu vực ấp Mỹ Hóa, xã Phú Tân. B trong tình trạng không mặc quần áo với nhiều thương tích trên người, có dấu hiệu bị xâm hại. Còn Đ trên vùng đầu cũng có nhiều vết thương.

Lực lượng chức năng đã đưa B và Đ đến Trung tâm y tế Phú Tân cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe B và Đ ổn định.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy có dấu hiệu của tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "cố ý gây thương tích."

Công an xã Phú Tân báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án.

Trưa 17/8, các trinh sát xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn đang ở nhà tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân.

Qua quá trình điều tra, bước đầu công an xác định khoảng 17 giờ ngày 16/8, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma túy, Thạch Thanh Tuấn điều khiển xe môtô đến khu vực ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang đỗ bên đường.

Thấy Đ điều khiển xe đạp điện chở N.H.N.K.B, Tuấn gọi lại nhờ Đ đi mượn giúp cây tuốcnơvít để sửa xe. Đ đồng ý và chạy xe đi mượn tuốcnơvít. Lúc này, Tuấn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với B.

Một lúc sau, Đ mang tuốcnơvít lại cho Tuấn. Sửa xe xong, Tuấn trả công cho Đ và B. số tiền 50.000 đồng nhưng cả hai không nhận. Tuấn rủ Đ và B. đi ra ruộng bẻ dưa hấu, cả hai đồng ý và đi theo Tuấn đến khu vực ruộng khoai, vắng người qua lại.

Tại đây, Tuấn sử dụng kìm (mang theo trong xe) đánh vào đầu B và Đ để khống chế tinh thần, sau đó xé quần áo B đang mặc để trói tay, chân Đ rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với B.

Thực hiện hành vi đồi bại xong, Tuấn trói tay, chân B lại rồi dùng vải nhét vào miệng B và Đ để không cho nạn nhân tri hô, rồi Tuấn rời khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật./.

