Pin gia dụng, “nguồn lửa âm thầm” nằm trong rác thải

Pin gia dụng, nằm trong các sản phẩm từ thuốc lá điện tử, đồ chơi đến tai nghe hay chìa khóa ôtô, đang trở thành một trong những nguyên nhân gây cháy nhanh nhất tại các cơ sở xử lý rác và tái chế ở Anh.

Trang tin BBC dẫn nguồn chính quyền đảo Guernsey (Anh), trong 4 năm qua đã xảy ra khoảng 40 vụ cháy tại các cơ sở xử lý rác trên đảo, phần lớn liên quan đến các vật dụng nguy hiểm, trong đó có pin bị thải bỏ không đúng cách.

Gần đây, một phụ nữ tại Guernsey đã bị thông báo có thể nộp phạt tới 11.500 bảng Anh sau khi vô tình vứt bỏ đồ chơi chứa pin vào rác thải sinh hoạt. Số tiền phạt sau đó được giảm xuống còn 1.000 bảng.

Bà Faye Grime, Giám đốc công ty xử lý rác Island Waste, cho biết pin, đặc biệt là pin lithium-ion, đang trở thành nguyên nhân ngày càng phổ biến gây ra các vụ cháy trong rác thải.

Nguy cơ cháy từ pin bị vứt sai cách

Theo Hiệp hội Các dịch vụ Môi trường Anh (Environmental Services Association), pin lithium-ion là nguyên nhân gia tăng nhanh các vụ cháy tại cơ sở xử lý rác.

Khi bị vứt lẫn vào rác thải sinh hoạt hoặc rác tái chế, pin có thể bị các thiết bị thu gom và xử lý đâm thủng hoặc nghiền nát. Quá trình này có thể khiến pin phát tia lửa, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và gây cháy.

Trên thực tế, một vụ cháy lớn tại trung tâm tái chế ở Guernsey năm 2018 được cho là bắt nguồn từ pin lithium lẫn trong rác. Một vụ cháy khác tại cơ sở xử lý rác của đảo này vào năm 2025 cũng được nghi ngờ liên quan đến việc thải bỏ vật dụng không đúng quy định.

“Chỉ cần một viên pin lọt vào rác cũng có thể gây ra nguy cơ cháy ngay lập tức,” bà Grime nhấn mạnh.

Theo bà Grime, việc vứt pin vào rác sinh hoạt hoặc thùng tái chế thông thường là không phù hợp và tiềm ẩn rủi ro lớn.

Người dân cần mang pin đến các điểm thu gom chuyên dụng tại các trung tâm xử lý rác hoặc cơ sở được chỉ định. Sau khi thu gom, pin sẽ được xử lý và tái chế theo quy trình phù hợp nhằm bảo đảm an toàn.

Những “quả bom nhỏ” trong đồ dùng hằng ngày

Một thách thức khác là nhiều thiết bị gia dụng có chứa pin nhưng người sử dụng không nhận ra.

Theo bà Grime, thuốc lá điện tử là một ví dụ điển hình. Ngoài ra, pin còn có trong nhiều vật dụng quen thuộc như chìa khóa ôtô, đồ chơi, thiết bị điện tử nhỏ hoặc các thiết bị có thể sạc điện tại nhà.

Vì vậy, người dân được khuyến cáo kiểm tra kỹ các vật dụng trước khi thải bỏ. Thông thường, các sản phẩm có pin sẽ có ký hiệu cảnh báo để nhận biết.

Bên cạnh pin, nhiều vật dụng khác cũng không được phép bỏ vào rác thải sinh hoạt do nguy cơ cháy nổ cao.

Các vật này bao gồm pháo sáng, bình gas dùng cho bếp hoặc dã ngoại, pháo hoa và các vật dụng dễ phát sinh nhiệt hoặc tia lửa.

Những vật dụng này cần được xử lý theo các quy trình riêng biệt nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thu gom và xử lý rác.

Pin đã qua sử dụng chứa những thành phần độc hại nào?

Thủy ngân

Lượng thủy ngân có trong một viên pin không quá nhiều nhưng vì tính chất độc hại của hóa chất này mà nó có thể làm ô nhiễm tận 500l nước hoặc 1m3 đất trong 50 năm. Thủy ngân khi xâm nhập vào cơ thể người qua đường hít thở hoặc ăn uống có thể gây hại cho não, thận và làm ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản và hệ thống tim mạch tuần hoàn. Chì Nhiễm độc chì là một trong những loại nhiễm độc kim loại có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến sức khỏe. Một lượng nhỏ chì cũng có tác hại nặng nề đối với cơ thể vì nó có xu hướng thay thế vị trí của hầu hết hoặc thậm chí là tất cả những kim loại có ích khác trong cơ thể con người chì chiếm chỗ của canxi có trong xương, làm thiếu hụt canxi, dẫn đến tình trạng mục xương, loãng xương.

Kẽm

Khi bị nhiễm độc kẽm, người bệnh thường xuất hiện những triệu chứng như nôn mửa nhiều và có thể bị chảy máu đường ruột. Tình trạng chung của cơ thể người bệnh thường không ổn định, hay run rẩy, suy giảm mức phản xạ tự nhiên, đôi khi còn bị tê liệt. Cadmium

Cadmium là một kim loại nặng có thể gây nên những tác hại rất lớn đến cơ thể. Khi xâm nhiễm vào cơ thể người, kim loại này sẽ là tác nhân dẫn đến nhiều chứng bệnh nghiêm trọng như loãng xương, thiếu máu, suy giảm chức năng gan thận. Ngoài ra, cadmium còn gây nên nhiều loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi. Đối với phụ nữ đang mang thai, cadmium làm tăng nguy cơ gây dị dạng cho thai nhi./.

