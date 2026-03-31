Môi trường

Phát hiện tàu chở cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng đã phát hiện tàu LA-04509 do ông Trần Tấn Tài làm thuyền trưởng có hành vi vận chuyển hàng trăm m3 cát nhiễm mặn không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đoàn Mạnh Dương
Dẫn giải tàu LA-04509 về cảng của Hải đoàn ở phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục làm rõ. (Ảnh: TTXVN phát)
Dẫn giải tàu LA-04509 về cảng của Hải đoàn ở phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục làm rõ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 31/3, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải tàu LA- 04509 về cảng của Hải đoàn tại phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng trăm m3 cát nhiễm mặn không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Trước đó, vào 8 giờ 30 phút ngày 30/3, tại vùng biển tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển được giao, tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 18 đã phát hiện tàu LA-04509 có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên, do ông Trần Tấn Tài (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Qua kiểm tra bước đầu, thuyền trưởng Trần Tấn Tài khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng 600 m3 cát nhiễm mặn chưa rõ chất lượng.

Thuyền trưởng tàu cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số cát trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành dẫn giải phương tiện về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 tại phường Phước Thắng để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cát nhiễm mặn #Không có giấy tờ #Thuyền viên Tp. Hồ Chí Minh
