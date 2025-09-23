Bắt tài xế chở 40 tấn đường cát lậu nhập từ nước ngoài

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện, tạm giữ một xe container vận chuyển khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Trọng (sinh năm 1992, quê Hà Tĩnh, nghề nghiệp tài xế) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó ngày 10/9, tại phường Phú An, lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một xe container vận chuyển khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố xác định: Ngày 8/9, Bùi Xuân Trọng được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển đường cát từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) về Thành phố Hồ Chí Minh với 8 triệu đồng tiền công.

Cùng ngày, Trọng điều khiển xe đầu kéo rơ moóc chở container rỗng xuất phát từ Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến khu vực cửa khẩu Hoa Lư.

Tại đây, Trọng được một người đàn ông hướng dẫn đưa xe qua đường “tiểu ngạch” sang Campuchia nhận 800 bao đường cát, mỗi bao nặng khoảng 50kg (tổng cộng khoảng 40 tấn) để chở về Việt Nam.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trọng đã nhận 1 biên bản giao nhận vận chuyển và 3 hóa đơn bán hàng ghi ngày 22/7/2025 nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.

Sau đó, Trọng đã chở số đường cát nói trên về Việt Nam qua đường mòn, tránh cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 10/9 khi lưu thông trên Quốc lộ 13 (thuộc phường Phú An), xe của Trọng đã bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và tạm giữ.../.

