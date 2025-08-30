Bộ Công Thương yêu cầu siết chặt, ngăn chặn tình trạng nhập lậu đường

Bộ Công Thương vừa có công văn số 463/BCT-XNK gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu mặt hàng đường.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, Bộ Công Thương nhận được văn bản của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ đường tại Việt Nam phản ánh về tình trạng nhập lậu đối với mặt hàng đường tại một số địa phương đặc biệt là khu vực các tỉnh Tây Nam và miền Trung có biên giới tiếp giáp với Campuchia, Lào và Thái Lan.

Nhằm tăng cường ngăn chặn tình trạng nhập lậu đối với mặt hàng đường, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố phối hợp triển khai các biện pháp.

Cụ thể, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng, Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép đường cát nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Coi đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục.

Đối với các tỉnh có chung đường biên giới với Lào và Campuchia như tỉnh Quảng Trị, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, đề nghị Ủy ban Nhân dân yêu cầu lực lượng Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường địa phương tăng cường quản lý theo địa bàn, chia sẻ thông tin, chủ động xây dựng và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vận chuyển, kinh doanh đường cát nhập lậu từ biên giới vào nội địa.

Cùng đó, với các tỉnh, thành phố có nhu cầu cao trong việc sử dụng đường cát như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố yêu cầu lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra về truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn hàng hóa mặt hàng đường, kiểm tra các cơ sở sang chiết, đóng gói đường cát, cơ sở sản xuất đường phèn; cơ sở thu mua đấu giá mặt hàng đường cát nhằm ngăn chặn việc lợi dụng chứng từ để hợp thức hóa đối với mặt hàng đường cát nhập lậu.

Đặc biệt, tuyên truyền phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức để người dân nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, kiểm tra, kiểm soát, giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Thực hiện quan điểm không có "vùng cấm" trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời xử lý các cán bộ có có biểu hiện bao che, tiếp tay, dung túng hoặc để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra phức tạp, nghiêm trọng và kéo dài trên địa bàn lĩnh vực được phân công quản lý./.

Công an Hưng Yên triệt phá đường dây nhập lậu cả nghìn tấn "dầu thực vật giả" Khám xét khẩn cấp khoảng 20 công ty, đại lý phân phối, Công an Hưng Yên tạm giữ hơn 1.000 tấn dầu thực vật có dấu hiệu nhập lậu cùng nhiều tang vật để sản xuất hàng giả.