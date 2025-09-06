Thanh Hóa: Khám xét khẩn cấp nơi ở của trùm giang hồ "Mạnh gỗ"

Xã hội

Công an Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh gỗ, “tay chân” thân tín của Vi ngộ), để điều tra các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Chiều 6/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh gỗ), sinh năm 1974 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Mai đến cơ quan Công an để điều tra làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Căn cứ các hành vi vi phạm của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh gỗ.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Mai cùng các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Mai, tức "Mạnh gỗ" là "tay chân" đắc lực và cũng là "quân sư" của Nguyễn Văn Vi (Vi ngộ) đã bị bắt giữ trước đó...

Ngày 29/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố đối vụ án hình sự tội trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) và vợ của Nguyễn Văn Vi là Phạm Thị Hương Giang, sinh năm 1980, trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cũng về tội trốn thuế.

Cùng ngày Công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.../.

