Công an Thanh Hóa triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức do Vi “ngộ” cầm đầu

Ngày 29/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) cầm đầu.

Lực lượng công an đã huy động cả trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng thực hiện khám xét ngôi nhà của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ”, sinh năm 1981, trú ở số nhà 130 đường Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa).

Lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các Công ty mà Vi đứng tên hoặc góp cổ phần tại các phường: Lam Sơn, Ba Đình, Đông Vệ, Rừng Thông (thành phố Thanh Hóa) và thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài căn nhà ở đường Đào Duy Từ, lực lượng công an còn thực hiện khám xét khẩn cấp một số căn nhà và các công ty mà Nguyễn Văn Vi đứng tên hoặc góp cổ phần tại các phường: Lam Sơn, Ba Đình, Đông Vệ, Rừng Thông (thành phố Thanh Hóa) và thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành).

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập làm việc với Nguyễn Văn Vi và một số đối tượng có liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này theo quy định của pháp luật./.

