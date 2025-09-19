Thành phố Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn lậu núp bóng công ty nội thất

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa xác lập, đấu tranh thành công một chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu do đối tượng Lo Kok (sinh năm 1972, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, núp bóng pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Cơ quan Công an, kết quả điều tra ban đầu cho thấy đối tượng Lo Kok đã thuê người khác đứng tên thành lập công ty, lợi dụng cơ chế thông thoáng về khai báo hải quan điện tử để nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái, vào đầu tháng 9/2025.

Mặc dù trị giá hàng hóa thực tế lên đến nhiều tỷ đồng, song các đối tượng khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả chứng từ (invoice, packing list) để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm giảm số thuế phải nộp, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều mũi công tác, tiến hành khám xét tại các container, kho hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và trụ sở công ty, thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ điều tra.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Lo Kok (sinh năm 1972), Trình Thị Kim Ngọc (sinh năm 1982), Lê Đức Phước (sinh năm 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (sinh năm 1994), Phạm Ngọc Hảo (sinh năm 1985). Các đối tượng bị điều tra về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

