Vận động nhỏ hằng ngày cũng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe

Nhiều người thường cho rằng muốn cải thiện sức khỏe phải đến phòng gym, tập luyện theo giáo án nghiêm ngặt hoặc dành nhiều thời gian cho các môn thể thao cường độ cao.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Witwatersrand, Nam Phi, cho biết ngay cả những chuyển động nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Các nhà khoa học nhấn mạnh trở ngại lớn nhất đối với việc rèn luyện sức khỏe không chỉ là thiếu thời gian mà còn là tâm lý cho rằng nếu không thể tập bài bản thì những vận động ngắn, đơn giản sẽ không có nhiều ý nghĩa.

Cách nghĩ này khiến nhiều người bỏ qua các hoạt động rất dễ thực hiện như đứng lên đi lại sau một thời gian ngồi lâu, leo cầu thang bộ, đi bộ quãng ngắn hoặc đạp xe trong các chặng đường hằng ngày.

Nghiên cứu cho thấy những đợt vận động ngắn, kể cả dưới 5 phút, vẫn có thể tạo tác động tích cực nếu được lặp lại thường xuyên trong ngày.

Thay vì chỉ tính đến những buổi tập chính thức, giới chuyên môn cho rằng cơ thể vẫn được hưởng lợi từ việc tăng vận động ở nơi làm việc, trong lúc di chuyển và trong các sinh hoạt thường nhật.

Một nghiên cứu được thực hiện với 62 nhân viên văn phòng cho thấy việc sử dụng bàn làm việc có thể chuyển từ ngồi sang đứng đã giúp giảm thời gian ngồi liên tục, đồng thời cải thiện một số chỉ số như huyết áp và chỉ số khối cơ thể.

Kết quả này cho thấy ngay trong môi trường công sở, nơi con người thường phải ngồi nhiều giờ trước màn hình, việc thay đổi thói quen nhỏ vẫn có thể đem lại hiệu quả tích cực.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận đi bộ hoặc đạp xe đến nơi làm việc hay trường học có liên quan với tỷ lệ mỡ cơ thể thấp hơn, huyết áp tốt hơn và trạng thái tinh thần tích cực hơn.

Một nghiên cứu khác tiến hành năm 2024 với 43 lao động chân tay cũng cho thấy các biện pháp khuyến khích vận động có thể giúp giảm vòng eo, đường huyết, huyết áp và cải thiện thể lực.

Thông điệp được nhấn mạnh là chăm sóc sức khỏe không nhất thiết phải bắt đầu từ những mục tiêu lớn hay điều kiện tập luyện tốn kém. Trong bối cảnh nhiều người bận rộn, ít thời gian và ngồi quá lâu mỗi ngày, việc duy trì những chuyển động nhỏ nhưng đều đặn có thể là giải pháp thực tế, dễ áp dụng và phù hợp hơn để nâng cao sức khỏe lâu dài./.

