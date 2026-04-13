Trung Quốc phạt nặng hành vi môi giới tạo điều kiện cho việc đưa, nhận hối lộ

Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng “ngầm” bằng cách tăng cường xử phạt đối với các đối tượng môi giới, làm trung gian tạo điều kiện cho hành vi đưa và nhận hối lộ.

Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Trung Quốc mới đây đã ban hành văn bản giải thích pháp luật, trong đó làm rõ rằng những cá nhân đứng ra kết nối giữa người đưa hối lộ và công chức đều bị coi là phạm tội.

Văn bản nêu rõ, nếu số tiền hối lộ cho cá nhân vượt 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.640 USD), hoặc cho tổ chức vượt 500.000 nhân dân tệ, hành vi của người môi giới sẽ bị coi là tội “nghiêm trọng." Trong trường hợp này, người vi phạm có thể đối mặt với mức án tù lên đến 3 năm, kèm theo tiền phạt.

Ông Xu Hao, luật sư tại Công ty Luật Beijing Jingsh Law, cho biết các đối tượng trung gian thường đóng vai trò kết nối liên lạc và tổ chức việc đưa - nhận hối lộ giữa người đưa hối lộ và các quan chức có thẩm quyền. Tuy nhiên, trên thực tế, những người này không dễ bị phát hiện do không trực tiếp tham gia vào việc trao hoặc nhận tiền.

Theo ông, đây là một hình thức tham nhũng “ngầm," trong đó các giao dịch bề ngoài có vẻ hợp pháp nhưng trên thực tế lại là những giao dịch tham nhũng. Văn bản giải thích mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/5, được kỳ vọng sẽ tăng cường tính răn đe, đồng thời siết chặt toàn bộ các mắt xích trong chuỗi hành vi tham nhũng.

Giới luật sư Trung Quốc cho rằng văn bản trên phản ánh lập trường kiên quyết và nỗ lực mạnh mẽ của nước này trong công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, không chỉ quan chức nhận hối lộ và cá nhân đưa hối lộ, mà cả các đối tượng môi giới cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng. Văn bản cũng góp phần giúp các công tố viên và thẩm phán áp dụng Luật Hình sự chính xác hơn và xử lý các vụ án liên quan hiệu quả hơn.

Ngoài ra, theo quy định, công chức không khai báo các khoản tiền gửi lớn ở nước ngoài có thể bị phạt tù đến 2 năm. Văn bản giải thích pháp luật mới nhất quy định rằng khoản tiền gửi lớn là từ 3 triệu nhân dân tệ trở lên. Đồng thời, các tài sản có giá trị khó xác định như trang sức, ngọc bích, thư pháp, tranh vẽ, đồng hồ hay kim loại quý sẽ phải được thẩm định. Những tài sản không có giá thị trường rõ ràng cũng bắt buộc phải được định giá theo quy định./.

Trung Quốc nhấn mạnh tăng cường xử lý nghiêm tham nhũng trong quân đội Việc điều tra, xử lý nghiêm một số cán bộ cấp cao như Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập là minh chứng cho lập trường kiên định của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bảo vệ bản chất chính trị của quân đội.