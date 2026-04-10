Kinh tế

Tài chính

SACOMBANK giảm 0,5% lãi suất theo chủ chương của Ngân hàng Nhà nước

SACOMBANK điều chỉnh giảm 0,5% lãi suất huy động và cho vay từ ngày 10/4/2026, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn kinh tế.

Thúy Hà
SACOMBANK giảm 0,5% lãi suất theo chủ chương của Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: Vietnam+)
Ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng ngày 9/4/2026 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chủ trì, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) thực hiện điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên nhiều kỳ hạn từ ngày 10/4/2026.

Động thái này phù hợp với chủ trương của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và quán triệt Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng.

Việc điều chỉnh áp dụng đồng thời trên cả hai chiều huy động và cho vay cũng phản ánh cách tiếp cận hài hòa của SACOMBANK trong việc cân đối quyền lợi hợp lý của người gửi tiền và giảm bớt áp lực chi phí vốn cho người vay, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại diện SACOMBANK cho biết: "Đây là bước đi cụ thể trong định hướng điều hành lãi suất linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường và quản trị nguồn vốn thận trọng mà SACOMBANK đã theo đuổi nhất quán qua nhiều năm. Ngân hàng luôn xác định rằng hoạt động kinh doanh hiệu quả và trách nhiệm với cộng đồng không phải hai mục tiêu đối lập mà cần được cân đối hài hòa."

Trên thực tế, chính sách lãi suất của SACOMBANK luôn được vận hành theo nguyên tắc minh bạch và tuân thủ quy định. Không chỉ niêm yết biểu lãi suất huy động và phí dịch vụ công khai tại quầy và trực tuyến, SACOMBANK còn tập trung điều hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và thương mại xuất nhập khẩu.

Báo cáo tài chính năm 2025 của SACOMBANK cũng ghi nhận biên lãi ròng (NIM) ở mức 2,86%, phản ánh sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay ở mức hợp lý, ổn định.

Trong thời gian tới, SACOMBANK cho biết sẽ tiếp tục bám sát định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, triển khai các chính sách lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, góp phần vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững./.

(Vietnam+)
#SACOMBANK #lãi suất #Ngân hàng Nhà nước #hỗ trợ doanh nghiệp #kinh tế
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 79 - PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

NGHỊ QUYẾT 68 - PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, dự kiến cầu đường bộ Đuống sẽ hợp long vào đầu tháng Bảy và thông xe vào giữa tháng 9/2026. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Tài chính đẩy mạnh quản lý nợ và hợp tác kinh tế đối ngoại

Bộ Tài chính đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định vay và viện trợ quốc tế ngay từ đầu năm 2026, nổi bật với khoản vay 50 tỷ yên từ Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác lớn nhằm tối ưu nguồn lực.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.