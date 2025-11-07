Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn thuế đối ứng nếu thua kiện

Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamison Greer trong bài phỏng vấn với kênh tin tức Fox News ngày 6/11 (giờ địa phương) cho biết nếu Tòa án Tối cao kết luận chính sách thuế đối ứng của Chính phủ Mỹ là vi phạm pháp luật, Washington có thể phải hoàn trả một phần thuế cho doanh nghiệp. Khi đó, Chính phủ Mỹ sẽ cần phải làm việc với Tòa án để xác định lịch trình hoàn thuế, quyền lợi của các bên đương sự và của chính phủ.

Tại Mỹ, doanh nghiệp có thể khiếu nại nếu cho rằng thuế nhập khẩu họ nộp là sai hoặc trái luật. Nếu Tòa án Tối cao tuyên mức thuế đó là vi hiến, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để được hoàn thuế.

Một ngày trước, Tòa án Tối cao liên bang Mỹ đã tổ chức phiên tranh luận vụ kiện liên quan đến chính sách thuế quan của chính phủ.

Đáng chú ý là nhiều thẩm phán, bao gồm cả một số thẩm phán bảo thủ, đã bày tỏ hoài nghi về việc Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế đối ứng với các đối tác toàn cầu.

Nếu thua kiện, chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ phải hoàn số tiền lên tới hơn 100 tỷ USD.

Ông Greer nhấn mạnh rằng ông không cho rằng chính phủ sẽ thua vụ kiện tại Tòa án Tối cao, song cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng hoàn trả ít nhất một phần số thuế quan đã thu trong năm nay nếu Tòa án Tối cao hủy các mức thuế đó.

Cụ thể, ông Greer cho biết sau khi có phán quyết của Tòa án, các hồ sơ đề nghị sẽ được chuyển cho Bộ Tài chính Mỹ để xem xét và hoàn thuế.

Chính phủ Mỹ sẽ cùng Tòa án xác định lịch trình hoàn tiền cũng như quyền lợi của những bên liên quan.

Ông Greer khẳng định, dù kết quả cuối cùng ra sao, Chính quyền Tổng thống Trump cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt cho các bước tiếp theo.

Mặt khác, khi được hỏi về kế hoạch nếu thua kiện, Tổng thống Trump cùng ngày nhấn mạnh thuế quan là công cụ bảo vệ nước Mỹ, nhiều vấn đề an ninh quốc gia hiện dựa vào chính sách thuế.

Nhờ thuế quan, Mỹ đã đạt được các thỏa thuận thương mại trị giá 950 tỷ USD với Liên minh châu Âu (EU), 550 tỷ USD với Nhật Bản và 350 tỷ USD với Hàn Quốc. Nếu không có thuế, những con số này sẽ không tồn tại.

Lãnh đạo Nhà Trắng cảnh báo nếu Tòa án Tối cao tước bỏ quyền áp thuế của chính phủ, Mỹ sẽ bị đặt vào tình thế không thể tự vệ trước các biện pháp thuế quan của nước khác.

Ông nhấn mạnh nước Mỹ đã thu về hàng nghìn tỷ USD nhờ thuế quan, lo ngại nếu mất công cụ này, Washington có thể phải hoàn trả số tiền tương đương.

Trước đó ngày 5/11, Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Amy Coney Barrett bày tỏ lo ngại rằng việc hoàn thuế có thể tạo ra những vấn đề về mặt thủ tục và hành chính cho cả chính phủ lẫn các nhà nhập khẩu.

Trong phiên tranh luận, Thẩm phán Barrett đặt câu hỏi cho ông Neal Katyal, cựu quan chức cao cấp tại Văn phòng Phó Tổng chưởng lý Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama về quy trình hoàn trả.

Ông Katyal thừa nhận đây là vấn đề rất phức tạp, phải có thủ tục khiếu nại hành chính và quy trình hoàn tiền sẽ kéo dài.

Khi Thẩm phán Berrett cho rằng việc hoàn tiền sẽ mang lại nhiều thủ tục rườm rà, ông Katyal trả lời rằng việc tạo ra gánh nặng hành chính không phải là lý do để không làm gì./.

Tòa án Tối cao Mỹ sẽ xét xử vụ kiện áp thuế quan vào tuần đầu tháng 11 Phiên điều trần sẽ xem xét tính hợp pháp của các mức thuế quan diện rộng, do Tổng thống Donald Trump áp đặt, sau khi chính quyền ông đề nghị tòa sớm ra phán quyết khẳng định quyền hạn này.