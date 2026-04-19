Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rủi ro nếu Mỹ giảm vai trò trong an ninh châu Âu

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các đồng minh tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến tổ chức vào tháng 7 để “tái thiết lập quan hệ” với Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho khả năng Washington giảm mức độ can dự.

Hoàng Nhương
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu trong cuộc họp báo tại Istanbul. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu trong cuộc họp báo tại Istanbul. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành nhằm ứng phó với khả năng Mỹ rút một phần khỏi “cấu trúc an ninh châu Âu,” trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Phát biểu tại một diễn đàn ngoại giao ở Antalya, ông Fidan cảnh báo việc Mỹ giảm hiện diện, nếu diễn ra thiếu phối hợp, có thể gây tác động “mang tính hủy hoại” đối với an ninh châu Âu. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết các phương án đang được xem xét.

Những lo ngại này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rút Mỹ khỏi NATO, trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu không tham gia triển khai lực lượng nhằm giải tỏa eo biển Hormuz sau khi nổ ra xung đột Mỹ-Israel với Iran.

Theo ông Fidan, tình trạng bất đồng trong liên minh đã gia tăng từ trước, đặc biệt khi Washington đưa ra các đề xuất gây tranh cãi như ý định mua Greenland.

Ông cũng chỉ trích các nước Liên minh châu Âu trong NATO hành xử như một “nhóm riêng,” đưa ra quyết định độc lập, thậm chí đi ngược lập trường chung của liên minh.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các đồng minh tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến tổ chức tại Ankara vào tháng 7 tới để “tái thiết lập quan hệ” với chính quyền Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho khả năng Washington giảm mức độ can dự./.

(TTXVN/Vietnam+)
