Đảng Cộng sản Thụy Sĩ tin tưởng vào sự thành công của Việt Nam

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, ông Massimiliano Ay đã gửi lời chúc mừng.

Tổng Bí thư Massimiliano Ay cho biết ông luôn theo dõi các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Ông khẳng định: “Trước hết, tôi xin chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công kỳ bầu cử Quốc hội vừa qua. Tôi biết đây là một sự kiện hết sức thành công. Đối với chúng tôi, việc nắm được những nghị quyết mà đảng của các bạn đưa ra có vai trò quan trọng vì Việt Nam đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có thể nói, Việt Nam giúp chúng tôi có thêm những bài học kinh nghiệm. Và đối với đồng chí Tô Lâm, người đã được bầu làm Tổng Bí thư và sau đó là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều này chứng tỏ sự tín nhiệm cao. Tôi nghĩ rằng các bạn đang làm rất tốt vì việc Tổng Bí thư Đảng giữ cương vị Chủ tịch nước cũng là vấn đề thống nhất giữa chính sách phát triển xây dựng đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng."

Cũng trong cuộc phỏng vấn được thực hiện ở thành phố Bellinzona, Tổng Bí thư Massimiliano Ay đã thông báo về những hoạt động của Đảng Cộng sản Thụy Sĩ trong ba tháng đầu năm nay, đặc biệt là những chương trình hành động bày tỏ ủng hộ với Cuba.

Ông cho biết các hoạt động đoàn kết giữa thanh niên Thụy Sĩ với cuộc cách mạng tại Cuba mang lại những kết quả tốt, cũng như bày tỏ hy vọng có thể hợp tác với các đơn vị liên quan để giới thiệu câu chuyện xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ngay tại Thụy Sĩ.

Ông chia sẻ: “Từ góc độ này, chúng tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Thụy Sĩ có thể tổ chức hoạt động tương tự như giới thiệu về các nước xã hội chủ nghĩa khác, đặc biệt là Việt Nam, bởi vì Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa chưa được giới trẻ Thụy Sĩ biết đến nhiều, nhưng tôi nghĩ hệ thống xã hội và hệ thống kinh tế của Việt Nam có thể là một ví dụ hay. Qua nhiều kênh thông tin, chúng ta có thể thấy được những thành tựu kinh tế của Việt Nam trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa."

"Nếu có thể tổ chức các hoạt động giới thiệu về các bạn tại Thụy Sĩ, tôi nghĩ chúng tôi có thể cho giới trẻ ở Thụy Sĩ rằng chủ nghĩa xã hội không đồng nghĩa với nghèo đói. Cũng có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội như câu chuyện của Việt Nam và tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tổ chức một số hoạt động kiểu này trong các trường học trong thời gian tới,” Massimiliano Ay chia sẻ thêm./.

