Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ: Việt Nam là tấm gương ngoại giao

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, ông Massimiliano Ay, đã chia sẻ những suy nghĩ của ông về quá trình phát triển đất nước của Việt Nam, cũng như những kỳ vọng và quan hệ hợp tác song phương trong tương lai.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ông Massimiliano Ay gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam nhân sự kiện trọng đại đánh dấu 8 thập kỷ kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo ông Massimiliano Ay, trong thế giới nhiều biến động ngày nay, việc một quốc gia xã hội chủ nghĩa như Việt Nam thể hiện đường lối hòa bình, duy trì nền ngoại giao độc lập, không liên kết là vô cùng quan trọng. Ông nhấn mạnh Việt Nam là tấm gương ngoại giao không liên kết và thực thi đường lối cân bằng.

Đánh giá cao việc Việt Nam luôn tìm cách thúc đẩy đối thoại giữa các hệ thống khác nhau và tránh rơi vào tình huống đối đầu, ông cho rằng Việt Nam đã chứng minh được năng lực, luôn đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong ngoại giao, trong các vấn đề quốc tế, cũng như tại các cơ quan của Liên hợp quốc.

Ông khẳng định Đảng Cộng sản Thụy Sĩ sẽ tiếp tục sứ mệnh thông tin để nhân dân Thụy Sĩ thấy rõ vai trò tích cực và mang tính xây dựng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng Bí thư Massimiliano Ay cũng đưa ra những kỳ vọng cho hợp tác song phương Thụy Sĩ-Việt Nam thời gian tới. Ông bày tỏ hy vọng hai nước có thể sớm ký kết một hiệp định thương mại tự do.

Theo ông, đây sẽ là một bước tiến tích cực đối với kinh tế Thụy Sĩ bởi hiệp định này sẽ giúp đa dạng hóa các đối tác kinh tế, tránh để Thụy Sĩ chỉ phụ thuộc vào một số thị trường nhất định. Trong khi đó, đối với nền kinh tế Việt Nam, việc có một đối tác Thụy Sĩ gắn bó hơn cũng sẽ là lợi thế.

Theo Tổng Bí thư Massimiliano Ay, quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản cũng có thể tập trung vào một số lĩnh vực trong tương lai bao gồm duy trì đối thoại thường xuyên, trao đổi các phân tích, lập trường và quan điểm; tăng cường giao lưu nhân dân; ngoài ra du lịch cũng là lĩnh vực nhiều tiềm năng.

Ông khẳng định Đảng Cộng sản Thụy Sĩ luôn sẵn sàng góp phần giúp Chính phủ Thụy Sĩ trong quá trình thúc đẩy hợp tác song phương với Việt Nam cũng như hỗ trợ Việt Nam trong việc hiểu biết rõ hơn về tình hình thực tiễn của Thụy Sĩ./.

Giáo sư Nga: Đảng Cộng sản Việt Nam không để lợi ích bên ngoài dẫn dắt lợi ích của dân tộc Theo Giáo sư Vassoevych, trong 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có lựa chọn đúng đắn để đưa đất nước phát triển qua các thời kỳ và không để lợi ích bên ngoài dẫn dắt lợi ích của dân tộc.