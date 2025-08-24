Đảng CPP: Những chiến thắng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Bác Hồ

Thành công của Cách mạng tháng Tám (19/81945) và Quốc khánh 2/9/1945 đã khẳng định vai trò dẫn dắt thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đồng thời giúp hoàn thành những mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đề ra.

Ông Suos Yara - phát ngôn viên, Ủy viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin (Ủy ban 5) của Quốc hội Campuchia - đưa ra nhận định trên trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Campuchia nhân dịp này, ông Suos Yara cho rằng từ khi thành lập vào tháng 2/1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể quyền lực cao nhất trong việc tổ chức, hiện thực hóa các mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, vận hành theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở tinh thần cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin và lý luận riêng của mình.

Theo người phát ngôn của đảng CPP, cùng với việc lãnh đạo nhân dân tạo nên phong trào đấu tranh Xô Viết-Nghệ Tĩnh của lực lượng công nhân và nông dân, trong giai đoạn từ năm 1941-1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện rất nhiều phần việc để tiến tới giành độc lập dân tộc vào năm 1945.

Sự kiện này đã chấm dứt ách nô lệ thực dân và phong kiến đối với nhân dân Việt Nam, đánh đuổi thực dân để giành độc lập, qua đó khẳng định chủ quyền và niềm tự hào về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam.

Quan chức cấp cao của CPP lưu ý rằng, điểm đặc biệt trong thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng đã không chủ quan với những thành tựu đạt được mà tiếp tục lãnh đạo đất nước tổ chức thực hiện thành công nhiều phần việc quan trọng khác như chiến dịch biên giới Thu-Đông năm 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Quân đội và nhân dân Việt Nam liên tiếp giành các thắng lợi vẻ vang, tiến tới ký kết Hiệp định Geneve công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam.

“Về điểm này, theo như tôi hiểu, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là chủ thể lãnh đạo về tinh thần của nhân dân Việt Nam trong vai trò ra quyết định, mà còn đề ra đường lối và thúc đẩy quyết tâm kiên định cho công cuộc thống nhất dân tộc,” ông Suos Yara chia sẻ.

Cũng theo ông Suos Yara, trong giai đoạn từ khi giành độc lập đến khi hoàn toàn thống nhất đất nước, Việt Nam đã tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc thù với hai nhiệm vụ chiến lược đúng đắn theo yêu cầu của cách mạng lúc bấy giờ.

Sáng 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh: TTXVN)

Đó là vừa tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam Việt Nam. Đường lối chiến lược này rõ ràng đã tạo điều kiện cho Việt Nam tạo dựng thế mạnh về quân sự và kinh tế, tạo sự tự tin cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam và đi tới thắng lợi lịch sử với chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Theo ông Suos Yara, những thắng lợi trên là niềm tự hào của Việt Nam trước toàn thế giới về dấu mốc lịch sử chấm dứt chiến tranh.

“Nó thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nỗ lực vượt qua khó khăn và gian khó của một nước nghèo để từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, duy trì nền độc lập cũng như chủ quyền quốc gia,” ông Suos Yara nhấn mạnh.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, quan chức cấp cao của CPP còn đề cập tới những thành tựu to lớn khác của Đảng Cộng sản Việt Nam như cột mốc Đại hội lần thứ VI năm 1986 với việc thực hiện công cuộc “Đổi Mới,” đề ra đường lối cải cách toàn diện ở trong nước, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Ông Suos Yara cho rằng Việt Nam đã đưa ra quyết sách mạnh mẽ và đúng đắn về mở cửa thị trường với thế giới, giúp đời sống người dân ngày càng ổn định, vị thế xã hội và vai trò quốc tế của Việt Nam ngày một nâng cao.

Cũng theo người phát ngôn của đảng CPP, công cuộc phát triển đất nước gắn liền với nền độc lập và chủ quyền vững mạnh cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục duy trì vai trò lãnh đạo mạnh mẽ, với phương châm đặt lợi ích của nhân dân làm trọng và lấy con người làm trung tâm.

Ông Suos Yara đặc biệt ngưỡng mộ và có ấn tượng mạnh mẽ với những thành quả trong công tác giảm nghèo của Việt Nam.

Ông nhận xét: “Việt Nam đã làm rất tốt phần việc này. Chúng tôi thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước các bạn đã giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo hằng năm và đưa xuống mức không còn đáng kể hiện nay. Đó là minh chứng khẳng định cho sự thành công của Đảng cũng như cho những lý tưởng dẫn dắt tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Bên cạnh đó, ông Suos Yara cũng nêu bật những hướng đi đúng đắn khác của Việt Nam như việc mở rộng hợp tác với các đối tác thương mại trên thế giới, qua đó đưa Việt Nam trở thành “con rồng” của khu vực.

“Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, và niềm tin vững chắc của nhân dân, đến năm 2045, Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu nâng cao hình ảnh, vị thế và ảnh hưởng của mình trong khu vực và trên thế giới,” quan chức CPP nói./.

