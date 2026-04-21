EU ứng dụng rộng rãi AI trong hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân

Báo cáo mới, do Văn phòng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở khu vực châu Âu công bố ngày 20/4, cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống chăm sóc sức khỏe trên khắp Liên minh châu Âu (EU), với toàn bộ 27 quốc gia thành viên của EU đều triển khai các công cụ AI trong khám và điều trị lâm sàng.



Được Văn phòng WHO tại châu Âu mô tả là đánh giá toàn diện đầu tiên thuộc loại này tập trung vào EU, báo cáo trên được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập trong thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2025 theo một thỏa thuận với Ủy ban châu Âu (EC) về tài trợ trong nhiều năm.

Theo báo cáo này, 74% số nước EU đang sử dụng hệ thống chẩn đoán bệnh có sự hỗ trợ của AI, bao gồm các công cụ chụp ảnh y tế, phát hiện bệnh và ra quyết định lâm sàng, trong khi 63% số nước sử dụng trợ lý ảo chatbot AI để hỗ trợ việc tương tác với các bệnh nhân.

Gần 1/2 số quốc gia thành viên EU đã tạo ra các vai trò liên quan đến kỹ năng chuyên môn dành riêng cho AI và khoa học dữ liệu trong lĩnh vực y tế, trong khi một số nước đang lên kế hoạch giới thiệu hoặc mở rộng các chương trình đào tạo về AI.



Báo cáo nói trên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của công chúng và các bên liên quan trong quản trị AI, đồng thời cho biết 81% số quốc gia EU tích cực định hình quản trị AI trong lĩnh vực y tế.

Báo cáo kêu gọi các chính phủ ưu tiên 3 lĩnh vực: tăng cường sự sẵn sàng của lực lượng lao động thông qua giáo dục và đào tạo về các nguyên tắc cơ bản của AI, đạo đức và quản trị dữ liệu; đảm bảo sự tham gia toàn diện và minh bạch bằng cách thu hút các chuyên gia y tế, các bệnh nhân và công chúng tham gia phát triển chính sách về AI; thành lập các trung tâm để thử nghiệm công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển các tiêu chuẩn chung để triển khai sử dụng AI an toàn và công bằng./.

