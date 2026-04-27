Châu Âu lo ngại nguy cơ xảy ra khủng hoảng chính trị tại EU

Ngày 27/4, tờ Politico dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết giới lãnh đạo châu lục này lo ngại cuộc xung đột tại Trung Đông có thể biến một cú sốc kinh tế thành một cuộc khủng hoảng chính trị tại Liên minh châu Âu (EU).

Người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Xã hội EU, ông Seamus Boland, cho biết giá năng lượng tăng cao đang gây tác động rất lớn đến các lĩnh vực như thực phẩm, giao thông và nhà ở, gây ảnh hưởng nặng nề tới các hộ gia đình, nhất là những hộ có thu nhập thấp và trung bình.

Điều này có thể khiến người dân nghi ngờ năng lực quản lý của các chính phủ trong khu vực cũng như các định chế của EU trong việc bảo vệ công dân trước các cú sốc bên ngoài, dẫn đến nguy cơ rạn nứt sự thống nhất của cả liên minh.

Cùng ngày, các nhà kinh tế học tại Đức cảnh báo biện pháp kiểm soát giá đang được áp dụng tại các trạm xăng để bảo vệ tài xế trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Trung Đông có thể đã phản tác dụng, làm tăng chi phí trung bình cho nhiên liệu.

Theo các nhà kinh tế của Viện ZEW và Viện Kinh tế Cạnh tranh Duesseldorf, phân tích dữ liệu về giá từ trước và sau khi áp dụng biện pháp trên cho thấy giá thường tăng vọt vào buổi trưa, sau đó giảm dần trong ngày và chạm đáy vào sáng hôm sau.

Điều này khiến các tài xế có ít cơ hội mua được xăng giá rẻ hơn là thời điểm trước khi áp dụng biện pháp kiểm soát giá. Giới chuyên gia đánh giá biện pháp này làm tăng tính minh bạch về giá nhưng thất bại trong việc giảm mặt bằng giá chung, thậm chí gây tác dụng ngược.

Theo tính toán, các nhà bán lẻ thu thêm lợi nhuận từ 5-6 cent/lít xăng, trong đó các trạm xăng nhỏ và doanh nghiệp độc lập là những đối tượng hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, các nhà kinh tế không phát hiện tác động tương tự đối với giá dầu diesel. Nguyên nhân được đưa ra là do nhu cầu đối với dầu diesel giảm sau khi giá loại nhiên liệu này tăng mạnh ngay từ khi xảy ra xung đột.

Tháng trước, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Katherina Reiche yêu cầu các trạm xăng chỉ được tăng giá 1 lần/ngày vào buổi trưa nhằm hạn chế tác động từ giá năng lượng tăng vọt sau khi eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyến mạch trung chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu, bị gián đoạn lưu thông./.

