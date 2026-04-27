Tổng thống Putin: Nga sẽ làm mọi việc có thể để thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Ngày 27/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ làm mọi việc có thể để đáp ứng lợi ích của các nước tại Trung Đông nhằm góp phần mang lại hòa bình cho khu vực này càng sớm càng tốt.

Người đứng đầu nước Nga đưa ra tuyên bố trên trong cuộc tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang ở thăm Nga.

Tổng thống Putin nói rõ ông đã nhận được thông điệp từ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng người dân Iran sẽ vượt qua giai đoạn thử thách hiện nay và sớm được sống trở lại trong hòa bình.

Ông cũng nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ chiến lược với Iran.

Về phần mình, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Iran và Nga sẽ ngày càng được củng cố, đồng thời cảm ơn Tổng thống Putin và nước Nga vì đã ủng hộ Iran./.

