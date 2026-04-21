Căng thẳng Mỹ-Iran: Giá dầu tăng vọt, giá vàng giảm, chứng khoán Mỹ ảm đạm

Tình hình căng thẳng giữa Mỹ-Iran đã gây ra nhiều tác động khác nhau đến thị trường dầu, vàng thế giới cũng như thị trường chứng khoán Mỹ.

Giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đổ vỡ

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/4 khi lo ngại về khả năng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ ngày càng tăng, trong bối cảnh căng thẳng leo thang và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent giao tháng 6/2026 tăng 5,64%, lên 95,48 USD/thùng; trong khi dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 5/2026 tăng 6,87%, chốt phiên ở 89,61 USD/thùng.

Diễn biến này xuất phát từ lo ngại nguồn cung bị gián đoạn khi eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới – đang trong tình trạng “phong tỏa kép.”

Thời hạn của thỏa thuận ngừng bắn đang đến gần nhưng chưa có dấu hiệu chắc chắn về việc gia hạn hoặc đạt được một thỏa thuận mới.

Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ ngày 19/4 thông báo bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman do tàu này không tuân thủ cảnh báo dừng lại.

Phía Tehran tuyên bố sẽ có hành động đáp trả, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn các hành động thù địch trong khu vực.

Một quan chức cấp cao của Iran ngày 20/4 cho biết nước này đang cân nhắc tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Dữ liệu vận tải cho thấy hoạt động qua eo biển Hormuz giảm mạnh. Trong vòng 12 giờ ngày 20/4 chỉ có ba chuyến tàu qua lại, trái ngược với hơn 20 tàu chở dầu, khí hóa lỏng, kim loại và phân bón di chuyển trong ngày 18/4 – mức cao nhất kể từ đầu tháng trước.

Giới phân tích nhận định, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, giá dầu khó có thể nhanh chóng quay về mức trước xung đột do nguồn cung cần thời gian để khôi phục.

Trong ngắn hạn, những bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối xu hướng của thị trường năng lượng toàn cầu.

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong một tuần

Trong phiên 20/4, giá vàng thế giới có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, trước khi phục hồi nhẹ sau đó, do lo ngại Iran đáp trả việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của nước này đã đẩy đồng USD và giá dầu tăng cao.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 4.810,26 USD/ounce vào chiều 20/4 theo giờ Mỹ, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/4 vào đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 6/2026 giảm 1%, xuống 4.828,8 USD/ounce.

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần trước khi giảm bớt sau đó, do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang khiến khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình trở nên mong manh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng đã làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại công ty dịch vụ tài chính City Index và công ty môi giới FOREX.com, cho rằng tình hình ở Trung Đông rõ ràng đã leo thang trở lại, khiến dự báo giá vàng nghiêng nhẹ về phía giảm, trong bối cảnh rủi ro gia tăng về một đợt tăng mạnh khác của giá dầu, điều này có thể dẫn đến đồng USD và lợi suất trái phiếu cao hơn.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có nguy cơ đổ vỡ sau khi Mỹ bắt giữ tàu chở hàng của Iran tại Vịnh Oman, khiến giá dầu tăng khoảng 5%. Mặc dù vàng được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng nhu cầu đối với tài sản không sinh lời này có xu hướng giảm khi lãi suất toàn cầu cao. Lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn do lạm phát gia tăng trong bối cảnh xung đột.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,3%, xuống 79,76 USD/ounce, bạch kim giảm 1,4%, xuống 2.073,28 USD/ounce và palladium giảm 0,2%, xuống 1.556 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất trong một tuần trước đó.

Tại Việt Nam cuối ngày 20/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 168,30 - 171,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phố Wall diễn biến ảm đạm khi căng thẳng Mỹ - Iran “nóng” trở lại

Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch đầu tuần 20/4 với mức giảm nhẹ, khi cả ba chỉ số chính chấm dứt chuỗi ba tuần tăng liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng trở lại, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần qua.

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones gần như đi ngang, giảm 4,87 điểm xuống 49.442,56 điểm. S&P 500 giảm 0,24% xuống 7.109,14 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 0,26%, còn 24.404,39 điểm.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này đang cân nhắc tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ tại Pakistan. Tuy nhiên, một nguồn tin khác khẳng định Phó Tổng thống JD Vance vẫn đang ở Mỹ, bác bỏ thông tin ông đang trên đường tới Pakistan để tham gia đàm phán.

Trước đó, Iran đã mở lại eo biển Hormuz vào ngày 17/4, qua đó thúc đẩy đà tăng mạnh trên thị trường, giúp chỉ số S&P 500 và Nasdaq liên tiếp lập đỉnh trong ba phiên và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong 11 tháng.

Tuy nhiên, đến cuối tuần, Iran lại đóng cửa tuyến hàng hải quan trọng này. Giá dầu phản ứng mạnh với diễn biến trên. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 6,87%, chốt ở mức 89,61 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 5,64%, lên 95,48 USD/thùng, qua đó kéo chỉ số năng lượng thuộc S&P 500 tăng 0,21%.

Ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management ở Minneapolis, nhận định rằng việc đóng lại eo biển hay các động thái liên quan đến tàu Iran khiến thị trường phần nào thận trọng hơn, nhưng triển vọng nối lại đàm phán trong tuần vẫn còn hiện hữu.

Ông cũng cho biết thị trường đang bước vào mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp quý I/2026, và câu hỏi lớn là liệu căng thẳng địa chính trị có ảnh hưởng đến nền kinh tế hay chưa.

Phiên 20/4, nhóm dịch vụ truyền thông là lĩnh vực giảm mạnh nhất trên Phố Wall, khi cổ phiếu Meta giảm 2,56%, chấm dứt chuỗi tăng chín phiên liên tiếp. Cổ phiếu Netflix cũng giảm 2,55% và đã mất khoảng 12% kể từ công ty khi công bố kết quả kinh doanh quý 1.

Chỉ số biến động CBOE (VIX), thường được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall, tăng trở lại sau tám phiên giảm liên tiếp, lên 18,85 điểm, sau khi có lúc từng chạm mức cao nhất trong một tuần là 19,99 điểm.

Giới đầu tư hiện tập trung đánh giá tác động của xung đột Iran đối với lợi nhuận doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, trong bối cảnh một loạt công ty lớn như Lockheed Martin và IBM sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này. Tesla dự kiến mở màn mùa báo cáo của nhóm 7 tập đoàn công nghệ khổng lồ (Magnificent Seven) vào ngày 22/4.

Tại Việt Nam, vào cuối phiên 20/4 chỉ số VN-Index tăng 19,94 điểm (1,1%) lên 1.837,11 điểm, HNX-Index giảm 2,67 điểm (1,03%) xuống 257,33 điểm./.