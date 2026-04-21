Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng ngày 21/4: Bảng giá vàng tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (21/4) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức bày bán vàng tại cửa hàng vàng Phú Quý. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Trong phiên 20/4, giá vàng thế giới có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, trước khi phục hồi nhẹ sau đó, do lo ngại Iran đáp trả việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của nước này đã đẩy đồng USD và giá dầu tăng cao.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 4.810,26 USD/ounce vào chiều 20/4 theo giờ Mỹ, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/4 vào đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 6/2026 giảm 1%, xuống 4.828,8 USD/ounce.

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần trước khi giảm bớt sau đó, do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang khiến khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình trở nên mong manh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng đã làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại công ty dịch vụ tài chính City Index và công ty môi giới FOREX.com, cho rằng tình hình ở Trung Đông rõ ràng đã leo thang trở lại, khiến dự báo giá vàng nghiêng nhẹ về phía giảm, trong bối cảnh rủi ro gia tăng về một đợt tăng mạnh khác của giá dầu, điều này có thể dẫn đến đồng USD và lợi suất trái phiếu cao hơn.

Tại Việt Nam cuối ngày 20/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 21/4:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

(Vietnam+)
#Biến động giá vàng thế giới #Tác động của căng thẳng Mỹ-Iran #Ảnh hưởng của đồng USD và lợi suất trái phiếu #Ảnh hưởng của giá dầu tăng #Thị trường vàng Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

Giá vàng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

