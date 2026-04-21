Giá vàng ngày 21/4: Bảng giá vàng tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong phiên 20/4, giá vàng thế giới có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, trước khi phục hồi nhẹ sau đó, do lo ngại Iran đáp trả việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của nước này đã đẩy đồng USD và giá dầu tăng cao.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 4.810,26 USD/ounce vào chiều 20/4 theo giờ Mỹ, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/4 vào đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 6/2026 giảm 1%, xuống 4.828,8 USD/ounce.

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần trước khi giảm bớt sau đó, do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang khiến khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình trở nên mong manh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng đã làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại công ty dịch vụ tài chính City Index và công ty môi giới FOREX.com, cho rằng tình hình ở Trung Đông rõ ràng đã leo thang trở lại, khiến dự báo giá vàng nghiêng nhẹ về phía giảm, trong bối cảnh rủi ro gia tăng về một đợt tăng mạnh khác của giá dầu, điều này có thể dẫn đến đồng USD và lợi suất trái phiếu cao hơn.

Tại Việt Nam cuối ngày 20/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 21/4:

