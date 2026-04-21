Xuất khẩu dầu cọ của Malaysia và Indonesia lên mức cao nhất trong nhiều tháng

Nhu cầu đối với dầu cọ thô đã tăng vọt khi xung đột tại Trung Đông khiến các quốc gia đẩy mạnh tích trữ, qua đó đẩy xuất khẩu của Malaysia và Indonesia lên mức cao nhất trong nhiều tháng, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tình trạng hạn chế nguồn cung trong dài hạn.

Giá dầu cọ thô (CPO) đang chịu áp lực tăng trong ngắn hạn do lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung khiến các quốc gia và công ty tích trữ hàng tồn kho.

Dầu cọ sử dụng làm nguyên liệu trong rất nhiều loại thực phẩm, từ dầu ăn đến bơ thực vật và mì ăn liền. Về lâu dài, việc giá dầu thô tăng cao sẽ thúc đẩy nhu cầu về dầu cọ như một nguyên liệu thô để sản xuất nhiên liệu sinh học.

Giá phân bón đã tăng do việc phong tỏa eo biển Hormuz và thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất do giao tranh gây ra, khiến nông dân nhỏ lẻ trì hoãn việc gieo trồng vụ mới.

Bên cạnh đó, nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu cũng đang cản trở việc thu hoạch dầu cọ và dự kiến sẽ làm giảm sản lượng ở Malaysia và Indonesia, hai quốc gia chiếm 85% sản lượng toàn cầu.

Kết quả là giá dầu cọ kỳ hạn của Malaysia, vốn được dùng làm chuẩn mực quốc tế cho giá dầu cọ, bắt đầu tăng khi xung đột Trung Đông bùng nổ và đạt mức cao nhất kể từ tháng 12/2024 vào tháng 4.

Giá dầu cọ thô tăng cao đặc biệt đáng lo ngại đối với ngành thực phẩm. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), chỉ số giá thực phẩm trong tháng 3 đạt 128,5 điểm, tăng 2,4% so với tháng 2. Chỉ số giá dầu thực vật tăng 5,1% so với tháng 2, cao hơn 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà phân tích Chong Hoe Leong của Ngân hàng Đầu tư Công cộng (PBI) Malaysia cho biết, giá dầu ăn dự kiến sẽ tăng 20% trên toàn cầu.

Tại Nhật Bản, Nikkei đưa tin hồi đầu tháng này rằng giá bán buôn dầu cọ đã tăng 17 yen (0,11 USD) trong tháng 4, lên mức 328-338 yen/kg.

Trong báo cáo mới nhất, FAO cho biết: “Giá dầu cọ, dầu đậu tương, dầu hướng dương và dầu hạt cải trên thị trường quốc tế đều tăng, phản ánh hiệu ứng lan tỏa từ sự tăng mạnh giá dầu thô, điều này đã thúc đẩy kỳ vọng về nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với nhiên liệu sinh học."

EU vẫn giữ vị trí là người mua lớn nhất của Malaysia, chiếm 23,4% tổng lượng xuất khẩu, tương đương 963.000 tấn, trong giai đoạn từ tháng 1-3/2026; xuất khẩu sang Trung Đông tăng vọt 547,2% lên 280.000 tấn; xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số lần lượt là 132,6% lên 233.000 tấn và 210,5% lên 169.000 tấn.

Trong khi đó, theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Trung ương, tổng lượng xuất khẩu dầu cọ của Indonesia trong giai đoạn tháng 1-2 năm nay đã tăng 36,26% lên 4,54 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với Nikkei Asia, Chủ tịch Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (GAPKI) - Eddy Martono, cho biết giá dầu cọ thô trong nước đã tăng 8%-10% kể từ khi bắt đầu xung đột. Trong thời gian tới, ông Martono dự đoán xuất khẩu dầu cọ của Indonesia sẽ chịu áp lực giảm do phí bảo hiểm và vận chuyển đã tăng tới 50%.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng sự gia tăng đột biến nhu cầu hiện tại diễn ra vào thời điểm sản lượng dầu cọ toàn cầu đang gặp nhiều thách thức, chủ yếu do khu vực Đông Nam Á thống trị. Các hộ nông dân nhỏ, chiếm khoảng 15% sản lượng dầu cọ của Malaysia và 30% của Indonesia, dự kiến sẽ trì hoãn việc trồng lại cây do giá phân bón tăng cao./.

