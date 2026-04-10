Vụ ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây: Tạm dừng bán trú, khử khuẩn toàn trường

Liên quan đến vụ việc nhiều học sinh phải thăm khám, điều trị với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, ngày 10/4, cô Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đến sáng cùng ngày có 686/906 học sinh đến lớp (vắng 220 em); số học sinh đi học đã tăng so với ngày 9/4 (vắng 449 em).

Theo nhà trường, số học sinh vắng học do nhiều nguyên nhân; ngoài những em đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà, một số trường hợp vắng do phụ huynh chưa sắp xếp được thời gian đưa đón, hoặc còn lo ngại ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe học sinh. Đối với các em nghỉ học, nhà trường sẽ bố trí dạy bù vào thời gian phù hợp.

Nhà trường đã tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú từ ngày 9/4 để chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Trong hai ngày qua, phụ huynh phải chủ động sắp xếp thời gian đưa đón con học hai buổi/ngày. Đồng thời, nhà trường tăng cường vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên.

Theo thời khóa biểu, học sinh kết thúc buổi sáng lúc 10 giờ 30 và quay lại học buổi chiều từ 13 giờ 30.

Cô Tiên cho biết, trưa 9/4, chính quyền địa phương cùng Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh trường đã tổ chức thăm hỏi học sinh đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Ghi nhận trưa 10/4, nhiều phụ huynh tất bật đưa đón con để đảm bảo lịch học hai buổi/ngày. Chị Sâm, có con học lớp 4 tại trường cho biết, dù con không có triệu chứng rối loạn tiêu hóa nhưng gia đình vẫn lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm. Chị mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát bữa ăn học đường.

Theo chị Sâm, việc tạm ngưng bán trú khiến phụ huynh gặp khó khăn trong sắp xếp thời gian sinh hoạt cho con. Phụ huynh mong nhà trường sớm ổn định việc tổ chức bữa ăn bán trú, song yếu tố an toàn thực phẩm cần được đặt lên hàng đầu.

“Nếu nhà trường tổ chức bếp ăn tại chỗ thay vì sử dụng suất ăn sẵn từ đơn vị bên ngoài, phụ huynh sẽ yên tâm hơn,” chị Sâm bày tỏ.

Chị Loan, có hai con đang học và ăn bán trú tại trường cho biết, các con có triệu chứng sốt, đau bụng từ chiều tối 7/4. Trong đó, bé học sinh lớp 1 có biểu hiện nặng hơn, kèm tiêu chảy và phải đến bệnh viện thăm khám; đến nay dù triệu chứng đã giảm nhưng vẫn cần theo dõi thêm tại nhà.

Bé lớn lớp 4 đã đi học trở lại sau một ngày nghỉ. Chị Loan cũng mong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ hơn.

Trước đó, Trường Tiểu học Bình Quới Tây tổ chức bữa ăn bán trú với suất ăn do đơn vị bên ngoài cung cấp, có 740/906 học sinh tham gia.

Sáng 8/4, nhiều học sinh khối 1 và khối 3 xuất hiện các triệu chứng mệt, sốt; trong ngày có hơn 100 lượt học sinh đến phòng y tế với biểu hiện sốt, mệt, nôn, đau bụng. Các mẫu thức ăn trong các ngày 7 và 8/4 đã được gửi xét nghiệm.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, từ ngày 8/4 đến nay, có 148 học sinh của trường này đến các cơ sở y tế trên địa bàn khám, điều trị với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt, rối loạn tiêu hóa.

Hiện, 46 em đang được điều trị nội trú và 102 học sinh theo dõi điều trị ngoại trú. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các bệnh viện theo dõi sát tình hình, tuân thủ phác đồ điều trị và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây bệnh.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, trong số 10 mẫu phân được lấy, có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Hiện, các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục phối hợp với bệnh viện lấy thêm mẫu, định type vi khuẩn nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh và nguồn lây./.

