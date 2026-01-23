Cơ hội tiếp nhận trợ giảng Tiếng Anh Fulbright năm học 2026-2027 cho các trường học

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn đơn vị tiếp nhận Trợ giảng tiếng Anh Fulbright năm học 2026-2027.

Theo đó, các trường trung học phổ thông chuyên, cao đẳng và đại học tại Việt Nam nằm ngoài 2 thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh cơ hội tiếp nhận một trợ giảng tiếng Anh bản ngữ đến làm việc tại trường trong thời gian một năm học, từ tháng 9 năm 2026 đến hết tháng 5 năm 2027.

Trợ giảng tiếng Anh có nhiệm vụ giảng dạy kỹ năng nghe, nói đồng thời tham gia vào các hoạt động giao lưu trao đổi văn hoá giữa hai bên.

Bắt đầu vào năm 2008, chương trình trợ giảng tiếng Anh hướng tới mục tiêu thúc đẩy việc học tiếng Anh tại Việt Nam và tạo ra các cơ hội giao lưu văn hoá giữa sinh viên Hoa Kỳ với sinh viên Việt Nam và trường tiếp nhận, qua đó thúc đẩy hiểu biết và hợp tác song phương.

Các trợ giảng tiếng Anh đã tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ, sẵn sàng tham gia giảng dạy tiếng Anh và là sứ giả văn hoá của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam trân trọng mời các trường trung học phổ thông chuyên, cao đẳng và đại học tại Việt Nam gửi yêu cầu tiếp nhận Trợ giảng Tiếng Anh Fulbright năm học 2026–2027.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng Anh tại Việt Nam, đồng thời cùng Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam kỷ niệm cột mốc lịch sử quan trọng này.

Các trường quan tâm có thể gửi hồ sơ cho Chương trình Fulbright tại Việt Nam muộn nhất là ngày 15/3/2026.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây./.

