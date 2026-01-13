Thư viện số cộng đồng Yongin: Giúp người dân tiếp cận kiến thức, công nghệ mới

Ngày 13/1, Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Chính quyền thành phố đặc biệt Yongin và Tổ chức Làng hoa sen quốc tế Hàn Quốc tổ chức Lễ khánh thành Thư viện số cộng đồng Yongin.

Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; đại diện các sở, ban, ngành cùng chính quyền phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng). Về phía thành phố đặc biệt Yongin có Thị trưởng Lee Sang-il; Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng cùng đại diện Tổ chức Làng hoa sen quốc tế Hàn Quốc.

Thư viện số cộng đồng Yongin tại phường Quảng Phú được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của thành phố đặc biệt Yongin (Hàn Quốc) và Tổ chức International Lotus Village (ILV) với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, tương đương 230.000.000 Won. Sau hơn 10 tháng thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với đầy đủ các hạng mục của một thư viện số hiện đại gồm: hơn 1.000 đầu sách đa dạng thể loại, kho tài nguyên sách điện tử, hệ thống máy tính bảng, máy tính để bàn, không gian học tập tập trung, không gian trải nghiệm và nghiên cứu tri thức số...

Thị trưởng thành phố đặc biệt Yongin Lee Sang-il phát biểu tại lễ khánh thành thư viện. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng một không gian học tập mở, hiện đại, thân thiện, phục vụ nhu cầu đọc sách, tra cứu, nghiên cứu và học tập của học sinh, sinh viên và nhân dân; đồng thời góp phần hình thành thói quen đọc sách, nuôi dưỡng khát vọng tri thức và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng dân cư.

Đây là dự án về hợp tác phát triển quốc tế đầu tiên của thành phố đặc biệt Yongin (Hàn Quốc) được triển khai tại phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng, Việt Nam) và là thư viện số cộng đồng thứ hai tại khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Thị trưởng thành phố đặc biệt Yongin (Hàn Quốc) Lee Sang-il cho biết, việc xây dựng thư viện này là thành quả của sự hợp tác giữa Yongin với phường Quảng Phú và Tổ chức International Lotus Village. Đây là minh chứng cho việc góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị và sự tin tưởng giữa hai thành phố.

Thị trưởng thành phố đặc biệt Yongin hy vọng thư viện này sẽ nhận được sự yêu mến của người dân thành phố Đà Nẵng và phường Quảng Phú; đồng thời đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách, mà trở thành trung tâm tri thức, trung tâm kết nối học tập và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Thư viện số cộng đồng Yongin được kỳ vọng sẽ góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh, hình thành kỹ năng tự học, tư duy độc lập và khả năng tiếp cận tri thức số; tạo điều kiện để người dân ở mọi lứa tuổi dễ dàng tiếp cận thông tin, kiến thức, công nghệ mới, từ đó nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống.

Lễ khánh thành Thư viện số cộng đồng Yongin. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Thư viện cũng trở thành điểm sinh hoạt văn hóa-giáo dục bổ ích, nơi gắn kết gia đình, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng xã hội học tập; đồng thời là không gian giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai quốc gia.

Thư viện số cộng đồng Yongin còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, bền chặt giữa thành phố đặc biệt Yongin và thành phố Đà Nẵng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của các đối tác Hàn Quốc đối với sự phát triển của địa phương..

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị, Làng hoa sen quốc tế Hàn Quốc tiếp tục quản lý, vận hành Thư viện số cộng đồng Yongin đúng mục đích, hiệu quả và bền vững; phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến đọc, trải nghiệm công nghệ, sinh hoạt chuyên đề nhằm đưa thư viện trở thành địa chỉ quen thuộc của học sinh và nhân dân. Đơn vị tiếp tục là cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa các địa phương phía Nam thành phố Đà Nẵng với các đối tác Hàn Quốc.

Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phú đẩy mạnh thông tin, quảng bá rộng rãi về Thư viện số cộng đồng Yongin đến nhân dân, học sinh trên địa bàn; phối hợp với Làng hoa sen quốc tế Hàn Quốc huy động các nguồn lực xã hội hóa để bổ sung thêm sách, máy tính bảng, các tài nguyên số cho thư viện. Địa phương đồng hành, hỗ trợ để Thư viện số cộng đồng Yongin hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả./.

Phát triển hệ thống thư viện số, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời Việc thúc đẩy phong trào văn hóa đọc ở cấp cơ sở, mở ra không gian phát triển mới, tạo môi trường nuôi dưỡng tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo.