Hơn 150 chuyên gia từ 11 quốc gia dự Hội nghị quốc tế về thư viện và xuất bản

Ngày 20/8, tại Gia Lai, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) khai mạc “Hội nghị quốc tế về khoa học thông tin-thư viện và xuất bản” (ICLISSP2025).

Hơn 150 nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nghiên cứu sinh và học viên cao học đến từ 11 quốc gia tham dự hội nghị.

Trong số đó có nhiều diễn giả uy tín như: bà Janine Schmidt, nguyên Giám đốc Thư viện Trenholme, Đại học McGill, Montreal, Canada; bà Margaret Law, Phó Giám đốc Thư viện Đại học (chịu trách nhiệm về quan hệ Quốc tế), kiêm Giám đốc Văn phòng Bản quyền tại Đại học Alberta, Canada; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Văn Hùng, Trưởng Khoa Thông tin và Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Songphan Choemprayong, Khoa Khoa học Thư viện, Trường Nghệ thuật, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan); Tiến sỹ Espéran Padonou, Giám đốc điều hành Quỹ Vallet (Pháp)...

Với chủ đề chính về khoa học thông tin, thư viện số, khoa học mở, xuất bản điện tử và dịch vụ người dùng trong kỷ nguyên số, Hội nghị là diễn đàn liên ngành để các đại biểu trình bày kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các đổi mới, xu hướng và thách thức thực tiễn trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật, đề xuất giải pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Hội nghị còn góp phần củng cố và mở rộng mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế cho các đơn vị tham dự, thúc đẩy hoạt động chia sẻ thông tin, đổi mới sáng tạo, đào tạo và nâng cao năng lực...

Hội nghị được tổ chức với nhiều chủ đề đa dạng, gồm: 2 tọa đàm về “Thúc đẩy hội nhập quốc tế cho các tạp chí khoa học Việt Nam” và “Ứng dụng AI trong công tác thư viện: công cụ, kỹ năng và định hướng chiến lược."

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các bài báo cáo chính tại phiên toàn thể về vai trò mới của thư viện trong kỷ nguyên số, đặc biệt là với AI, xuất bản mở, siêu dữ liệu toàn cầu và chuyển đổi số.

Ngoài ra, hội nghị còn dành thời gian tổ chức các phiên thảo luận song song với 6 chủ đề: ứng dụng các công nghệ số mới và trí tuệ nhân tạo trong thư viện hàn lâm; nguồn học liệu mở và vai trò lãnh đạo của thư viện trong chuyển đổi giáo dục; chuyển đổi thư viện hàn lâm: lãnh đạo thích ứng, chất lượng dịch vụ và kỳ vọng của người dùng; chuyển đổi số trong thư viện hàn lâm và nghiên cứu: quản trị, thực tiễn và đổi mới; ứng dụng công nghệ đổi mới và phát triển năng lực thông tin nhằm chuyển đổi thư viện trong giáo dục đại học; định hình giao tiếp học thuật: chính sách, mô hình xuất bản và những phân tích dựa trên dữ liệu.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Gia Lai phát biểu. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Võ Cao Thị Mộng Hoài cho biết trong kỷ nguyên số, các lĩnh vực như khoa học thông tin, thư viện số, khoa học mở và xuất bản học thuật điện tử không chỉ là những hướng nghiên cứu tiên tiến mà còn giữ vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy chia sẻ tri thức, mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin và bảo đảm công bằng tri thức trên phạm vi toàn cầu.

Hội nghị lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần định hình chuẩn mực, chính sách trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật, đồng thời tạo thêm nhiều giá trị mới cho cộng đồng khoa học quốc tế.

Hội nghị cũng là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà khoa học Việt Nam, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ tìm kiếm cơ hội hợp tác, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực thư viện và xuất bản học thuật, phát triển sự nghiệp trong tương lai./.

