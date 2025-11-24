Hơn 300 sinh viên từ 27 trường tranh tài thi thiết kế máy tự động

Cuộc thi thiết kế máy tự động thường niên lớn nhất dành cho sinh viên kỹ thuật trên toàn quốc Automation Machine Builder Award (AMBA) 2026 vừa được ban tổ chức chính thức khởi động chiều nay, 24/11.

Đây là năm thứ hai cuộc thi được Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK (ETEK) tổ chức với sự đồng hành chiến lược từ các “ông lớn” công nghệ trong nước và thế giới như Tân Phát ETEK, ABB, Advantech, Bosch Rexroth, Cognex, Delta Electronics, Jobchoice, Kuka, SMC, Vasi…

Được phát động từ tháng 10 nhưng chỉ sau chưa đầy hai tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được sự đăng ký tham gia của 61 đội thi, gồm hơn 300 sinh viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trường nghề trên cả nước.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Máy tự động trong sản xuất bán dẫn – NPN Loading.” Các đội thi sẽ được thử thách thiết kế một hệ thống máy tự động hóa hoàn chỉnh cho quy trình nạp vật liệu bán dẫn (NPN Loading) – một công đoạn quan trọng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, tốc độ cao và khả năng hoạt động liên tục 24/7 trong môi trường phòng sạch.

Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tế với công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất hiện nay, từ đó làm chủ các yêu cầu khắt khe của những tập đoàn như Samsung, Intel, Amkor, Infineon, Hana Micron… đang và sẽ xây dựng nhà máy tại Việt Nam.

Các thí sinh bày tỏ quyết tâm chinh phục cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc thi dành cho tất cả các học viên, sinh viên đang theo học các ngành kỹ thuật trên toàn quốc, đặc biệt là các ngành cơ điện tử, tự động hóa, điện-điện tử, cơ khí chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin ứng dụng trong công nghiệp.

Mỗi đội thi gồm 3-5 thành viên, được khuyến khích liên kết giữa các trường để tạo ra những ý tưởng đa ngành, sáng tạo nhất.

Tổng giải thưởng trị giá 150 triệu đồng cùng cơ hội thực tập và làm việc tại các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Bên cạnh đó, các thí sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia, được hỗ trợ hiện thực hóa thiết kế thành sản phẩm mẫu hoặc triển khai pilot tại nhà máy thực tế.

Là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi, Nguyễn Sông Thương, sinh viên Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (Bắc Ninh) cho hay đây là cơ hội để em cọ xát với các thí sinh khác cùng đam mê, có thêm kinh nghiệm thực tiễn đồng thời có thêm các mối quan hệ để phát triển năng lực bản thân cũng như cơ hội công việc sau này.

Theo ông Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch hội đồng quản trị ETEK, trong 5-10 năm tới, Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư tự động hóa và bán dẫn. Vì vậy, đây không đơn thuần là một cuộc thi, mà là môi trường thực chiến để các em sinh viên làm quen với công nghệ cao ngay từ giảng đường, hiểu rõ tiêu chuẩn sản xuất thực tế và sẵn sàng trở thành lực lượng tiên phong khi các nhà máy tỷ đô đi vào hoạt động. "Chúng tôi tin rằng sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể thiết kế những cỗ máy dẫn dắt tương lai," ông Đạt nói.

Dự kiến, vòng chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 2/2026./.

