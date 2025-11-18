Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Thực hiện chức năng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính đã phối hợp với Chương trình Học bổng INTENSE của Đài Loan (Trung Quốc) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giới thiệu học bổng này.

Tiếp nối thành công của chương trình diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng Mười, sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa thông tin về cơ hội học tập, nghiên cứu giá trị, qua đó góp phần hình thành và ươm mầm một thế hệ chuyên gia sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao.

Từ năm 2025, chương trình chính thức mở rộng sang Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Đài Loan (Trung Quốc) đối với tiềm năng phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, các đối tác nhấn mạnh hợp tác giáo dục luôn là nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực tri thức và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác tại khu vực châu Á. Các bên bày tỏ kỳ vọng thông qua Học bổng INTENSE, ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận môi trường học thuật và nghiên cứu đỉnh cao, trở thành lực lượng nòng cốt đóng góp cho sự phát triển chung của cả hai bên và khu vực.

Các đối tác Đài Loan (Trung Quốc) khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác tại khu vực châu Á. (Ảnh: NIC/Vietnam+)

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Với vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, NIC cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, hỗ trợ những chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Phó giáo sư, tiến sỹ Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho rằng đây là cơ hội quý báu giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận các chương trình đào tạo và nghiên cứu quốc tế chất lượng cao.

“Hoạt động này không chỉ mở ra một hướng đi mới trong hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật, mà còn đặt nền móng cho các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các trường đại học Việt Nam và Đài Loan trong tương lai,” ông Trần Lê Quan nhấn mạnh./.

