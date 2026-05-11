Liên hợp quốc cảnh báo "còn vài tuần” để ngăn khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn

Ngày 11/5, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm của Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nhân đạo cho biết hàng chục triệu người có thể đối mặt với nạn đói và suy dinh dưỡng nếu hoạt động vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz không sớm được nối lại.

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, ông Jorge Moreira da Silva, Giám đốc điều hành Văn phòng dịch vụ dự án Liên hợp quốc (UNOPS) đồng thời là trưởng lực lượng đặc nhiệm, cảnh báo thế giới chỉ còn “vài tuần” để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn.

Ông Moreira da Silva nhấn mạnh tình trạng đình trệ nguồn cung phân bón có thể khiến thêm 45 triệu người rơi vào cảnh đói ăn và thiếu lương thực nghiêm trọng.

Trong diễn biến liên quan tình hình eo biển Hormuz, phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi dẫn hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, siêu tàu “Agios Fanourios I” chở dầu thô của Iraq đã đi qua eo biển Hormuz hôm 10/5.

Con tàu trên đã di chuyển theo tuyến hàng hải do phía Iran chỉ định sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng của nước này.

Dữ liệu vận tải biển từ Kpler và London Stock Exchange Group cũng cho thấy tàu chở dầu “Agios Fanourios I," cùng tàu “Chiara M.,” đã vượt eo biển Hormuz hôm 10/5. Mỗi tàu được cho là chở theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô của Iraq.

Trước đó, phía Iran nhiều lần tuyên bố rằng, các tàu “không mang tính thù địch” vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz, nhưng phải di chuyển theo các tuyến do Tehran chỉ định và sau khi có sự phối hợp cũng như cho phép từ phía Iran.

Trong bối cảnh diễn biến tại eo biển Hormuz còn phức tạp, Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco Amin H. Nasser ngày 11/5 cảnh báo cuộc xung đột tại Trung Đông đã gây ra “cú sốc nguồn cung năng lượng lớn nhất thế giới,” đồng thời cho rằng quá trình phục hồi thị trường có thể kéo dài tới năm 2027 ngay cả khi eo biển Hormuz sớm được mở lại.

Phát biểu trước các nhà đầu tư, ông Nasser cho biết: “Cú sốc nguồn cung năng lượng bắt đầu từ quý 1 năm nay là lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến."

Theo ông, ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức, thị trường cũng sẽ cần nhiều tháng để tái cân bằng. Nếu việc nối lại lưu thông bị trì hoãn thêm vài tuần, quá trình bình thường hóa có thể kéo dài sang năm 2027.

Một ngày trước đó, Aramco công bố lợi nhuận ròng quý I/2026 tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước, nhờ giá dầu tăng cao trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đình trệ.

Ông Nasser cho biết thị trường đã chứng kiến “mức thiếu hụt nguồn cung chưa từng có”- khoảng 880 triệu thùng dầu. Nếu tình trạng gián đoạn hiện nay tiếp diễn, thị trường có thể mất thêm khoảng 100 triệu thùng dầu mỗi tuần eo biển Hormuz còn đóng cửa.

Theo lãnh đạo Aramco, phần nào sự thiếu hụt đã được bù đắp nhờ các tuyến vận chuyển tránh eo biển Hormuz, việc xả kho dự trữ dầu chiến lược của các chính phủ và tuyến đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia.

Quốc gia Vùng Vịnh hiện đang vận hành tuyến đường ống này với công suất tối đa 7 triệu thùng/ngày nhằm duy trì xuất khẩu dầu bất chấp phong tỏa.

Ông Nasser cũng nhận định nếu hoạt động thương mại và vận tải hàng hải được khôi phục hoàn toàn, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu có thể phục hồi mạnh hơn đáng kể so với các dự báo ban đầu cho năm 2026./.

