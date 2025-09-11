Italy tiếp tục đứng đầu thế giới về sản xuất rượu vang

Theo ước tính mới nhất của Bộ Nông nghiệp và công đoàn rượu vang Italy, nước này dự kiến sẽ có một vụ mùa bội thu trong năm 2025 và một lần nữa giành được danh hiệu nhà sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới.

Theo số liệu được công bố ngày 10/9, các nhà sản xuất rượu vang Italy dự kiến sẽ sản xuất 47 triệu hectolit (4,7 tỷ lít) rượu vang và nước ép nho, tăng 8% so với năm 2024 và trở lại mức trung bình của những năm trước.

Italy đã là nhà sản xuất hàng đầu trong 5 năm qua, bao gồm cả năm 2024, ngoại trừ năm 2023, khi bị Pháp thay thế. Năm 2023 là một năm khó khăn đối với Italy, khi sản lượng rượu vang và nước ép nho tụt xuống mức thấp nhất kể từ thời hậu chiến tranh thế giới thứ 2, bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt và bệnh nấm.

Sản lượng rượu vang và nước ép nho dự kiến sẽ đặc biệt cao ở miền Nam Italy, tăng 19% tại 2 vùng Sicily và Puglia, nơi những cơn mưa Xuân lớn đã bổ sung nguồn dự trữ nước ngầm và giúp cây trồng chịu được mùa Hè nóng bức đến sớm.

Khu vực Đông Bắc Italy đã trải qua một năm khó khăn hơn với thời tiết thay đổi thất thường và dịch bệnh, trong khi Veneto, vùng sản xuất rượu vang hàng đầu của Italy, vẫn duy trì mức sản lượng trung bình.

Nhìn chung, Italy đang giành lại vị trí dẫn đầu so với Pháp, quốc gia sản xuất rượu vang lớn thứ hai thế giới, và dự kiến sẽ sản xuất 37,4 triệu hectolit. Sản lượng của Pháp bị ảnh hưởng đặc biệt bởi thời tiết nóng bức trong tháng 8 vừa qua.

Tây Ban Nha dự kiến sẽ đứng thứ ba, với 36,8 triệu hectolit.

Xuất khẩu rượu vang của Italy đã giảm 4% trong 5 tháng đầu năm 2025, trong khi nhu cầu ở trong nước cũng giảm, ngoại trừ rượu vang bọt. Ngành công nghiệp rượu vang Italy đang đặc biệt lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ./.

