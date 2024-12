Mỹ bắt giữ các nhà môi giới bất động sản với cáo buộc tấn công tình dục

Một phụ nữ ở Manhattan, New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, Văn phòng Công tố Mỹ tại Manhattan cho biết đã bắt giữ 2 anh em Oren Alexander, 38 tuổi và Tal Alexander, 37 tuổi, đồng sáng lập công ty môi giới bất động sản hạng sang Official, cùng em trai là Alon Alexander, 37 tuổi, tại Florida với cáo buộc tấn công tình dục hàng chục phụ nữ. Những người này đều cư trú tại Miami, dự kiến sẽ hầu tòa tại Miami, sau đó tiếp tục bị đưa đến New York.

Công tố viên Damian Williams cho biết các nghi phạm đã lợi dụng sự giàu có và địa vị của mình để thực hiện hành vi phạm tội. Theo bản cáo trạng dài 8 trang, các bị can tìm kiếm nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, gặp gỡ trực tiếp và dịch vụ tổ chức sự kiện, mời họ đến các bữa tiệc, sự kiện và các chuyến du lịch, sau đó dụ dỗ, chuốc thuốc (cocaine, nấm gây ảo giác và GHB) rồi tấn công tình dục. Các vụ phạm tội này kéo dài hơn 1 thập niên, từ năm 2010 đến ít nhất năm 2021.

Các nghi phạm đang phải đối mặt với nhiều tội danh, trong đó có âm mưu tấn công tình dục, tấn công tình dục bằng vũ lực, lừa đảo hoặc cưỡng ép. Nếu bị kết tội, các đối tượng trên có thể chịu mức án chung thân.

Do đó, các công tố viên đề nghị Tòa án cho tạm giam các bị can cho đến khi xét xử để tránh rủi ro họ có thể bỏ trốn. Hiện luật sư của Tal từ chối bình luận, trong khi luật sư của 2 nghi phạm còn lại tuyên bố các thân chủ của họ vô tội.

Theo tờ The New York Times, Oren và Tal Alexander đã từ chức tại Official hồi tháng 6, trong khi Alon Alexander là giám đốc điều hành tại một công ty an ninh tư nhân.

Official là công ty môi giới mua bán và cho thuê bất động sản cao cấp tại New York, Miami, Hamptons gần New York và Aspen, Colorado. 2 năm trước, Tal và Oren Alexander được vinh danh trong bài viết trên tờ The New York Times về các dự án kinh doanh bất động sản thành công của họ, trong đó có việc bán một căn hộ áp mái rộng 2.230 m2 ở Manhattan với giá 234 triệu USD.

Các đối tượng trên từng bị kiện tại tòa án dân sự về các cáo buộc tấn công tình dục song đều tuyên bố vô tội./.