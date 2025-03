Phát ngôn viên Nhà Trắng đáp trả gây sốc về câu hỏi Pháp đòi lại tượng Nữ thần Tự do

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 17/3, khi được một phóng viên hỏi về khả năng Pháp sẽ đòi lại tượng Nữ thần Tự do, nữ phát ngôn viên Karoline Leavitt đã có câu đáp trả được cho là "đanh thép."

Cụ thể, khi một phóng viên nêu câu hỏi liên quan đến việc nghị sĩ người Pháp tại Nghị viện châu Âu, ông Raphael Glucksmann đòi Mỹ trả lại món quà mà Paris từng tặng cho nước Mỹ, bà Leavitt đã trả lời:

"Tôi muốn nhắc nhở nước Pháp rằng nhờ có Mỹ mà bây giờ người Pháp không phải nói tiếng Đức. Vì vậy, họ nên rất biết ơn đất nước tuyệt vời của chúng ta."

Phát biểu của bà Leavitt đã gây ra một làn sóng phản ứng trên mạng xã hội. Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng muốn ám chỉ trong Chiến tranh Thế giới thứ II, Mỹ đã trực tiếp tham chiến cùng đồng minh chống lại phát xít Đức, thời điểm đó đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ của Pháp.

Trước đó, trong bài phát biểu hôm 16/3, nghị sĩ trung tả Glucksmann, vốn có quan điểm ủng hộ Ukraine, đã tuyên bố: "Hãy trả lại tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi... Chúng tôi tặng nó cho bạn như một món quà, nhưng rõ ràng các vị không thích. Tốt hơn bức tượng nên được đưa trở về."

Theo ông Glucksmann, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump không còn đại diện cho những giá trị như khi Paris tặng bức tượng Nữ thần Tự do vào năm 1886, nhân kỷ niệm 100 năm quốc khánh Mỹ.

Tượng Nữ thần Tự do do nhà điêu khắc người Pháp Frederic Auguste Bartholdi thiết kế và kỹ sư Gustave Eiffel xây dựng. Bức tượng được đặt tại cảng New York, như một biểu tượng của tự do, với ngụ ý nước Mỹ luôn mở rộng vòng tay với người nhập cư./.

