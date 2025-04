Tổng thống Mỹ hủy đàm phán, dọa áp thuế bổ sung 50% với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump ngày 4/4 đã sa thải Timothy Haugh, Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia kiêm Chỉ huy Bộ Tư lệnh An ninh mạng Mỹ và cấp phó dân sự là bà Wendy Noble mà không giải thích lý do.